... Y le preguntaron: "¿Qué buscas con esa lámpara Diógenes?" Y él les respondió: "¡Busco al hombre!"...

¡He escuchado a un amigo del Hombre!

El Espíritu Paráclito ha descendido en medio de nosotros para enseñarnos, con el ejemplo de una vida, que "al camino de la verdad y a la plenitud del espíritu se llega a través del proceso de la Cruz". Él es el Mensaje, el mensajero, el Evangelio que precede nuestros pasos.

Pregunta: ¿Uno nace humilde, o puede serlo con el tiempo? ¿La humildad es una virtud que se adquiere en el transcurso de la vida?

Giorgio: La humildad es el termómetro que marca la temperatura de la evolución de un espíritu. Según el grado de humildad que posee se puede establecer de qué dimensión proviene. Cuanto más humilde es la persona, pero al mismo tiempo profunda a nivel espiritual, más se puede comprender a qué dimensión pertenece. Si el grado de humildad es de un 90% forma parte de la cuarta dimensión, si toca los más altos niveles es un Genio Solar. Si luego se confunde con el Amor Incondicional es un Ser Crístico. ¡La persona poco humilde es de este mundo y pertenece a la segunda dimensión, al reino animal, a pesar de que sea un científico, o el hombre más preparado del mundo en cuanto el Evangelio! Aquel que es humilde realmente lo demuestra, está al servicio de sus hermanos, entonces es un discípulo de Cristo. Cuando una persona ha sido elegida por el Señor y por lo tanto es discípula Suya, capaz de compartir su humildad con sus hermanos, comienza a cambiar y se vuelve autoritaria, sin conservar la humildad original, significa que ha sido tentada. Uno nace humilde y el coeficiente de humildad que posee no depende de la evolución. Uno se puede esforzar para mejorar, eso lo ayudará para que evolucione, aunque permanezca en ese grado de evolución específico al que pertenece. Las personas humildes, profundas te dan a entender quiénes son, de dónde vienen y por qué están aquí. Prestad atención a quienes son humildes, a pesar de que sean sabios, cultos y poderosos. No son de aquí, pertenecen a otra legión. Excepto algunas excepciones: a veces hay personas que no son humildes y que trabajan por el bien pero normalmente el Cielo las aísla.

P: ¿Cuál es hoy en día la función del Papa?

Giorgio: ¡Hay que limpiar un poco la Iglesia, liberarla de la peor podredumbre que existe en el Universo! Cuando el Papa diga cosas que son ciertas lo defenderemos, cuando no lo haga expresaremos nuestro desacuerdo. Nosotros no seguimos el dogma de la obediencia, ni de la infalibilidad papal. Él es un hermano nuestro, no es nuestro guía: ha sido designado el jefe de la Iglesia de Cristo, pero lamentablemente la tradición y los herederos de San Pedro han fracasado, en el 99% de los casos. Nosotros no confiamos en la Iglesia de Pedro pero reconocemos que ha sido fundada por Cristo. En su interior sabemos identificar a los mensajeros, a los beatos, a los Santos y distinguirlos de los criminales. Si el Papa me llegara a llamar estaré dispuesto a visitarlo porque sigue siendo el jefe de la Iglesia Católica. ¡Escucharía lo que me tenga que decir pero si me pidiera que me dejara someter aceptaría únicamente si proclamara y difundiera a todo el mundo la Segunda Venida de Cristo! Al principio yo le reclamaba a la Iglesia que enunciara por completo el mensaje de Fátima, eso ocurrió pero solo en parte, ahora quiero que el Papa declare que la Venida de Cristo es próxima y que invite a los fieles a prepararse y a recibirlo. Recién allí aceptaríamos quedar absorbidos por la Iglesia Católica, pero a esa altura quedaríamos muy pocos, todos se irían. Nadie quiere que ocurra la Segunda Venida de Cristo porque significa que hay que darle todo a los pobres, hay que abandonar todo, hay que dedicarse a los demás y morir en la gloria de Cristo. Me pregunto: ¿cuántos, de los miles de millones de fieles, están dispuestos a hacerlo? ¡Con una declaración de ese tipo el Papa perdería 950 millones de almas!

