En duelo de invictos se impuso por 3-1 y llegó a 25 puntos, manteniendo su ventaja de cuatro sobre La Josefa, que superó 3-2 a Deportivo San Felipe y se cortó como escolta ante la derrota del Defe y el empate de San Jacinto en el clásico con Otamendi. El pasado fin de semana se disputó la novena fecha del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol. Y fue una jornada con encuentros muy atractivos que terminaron consolidando a Atlético Las Campanas y La Josefa como líder y escolta del campeonato. Las Campanas llegaba a esta fecha con siete triunfos y un empate en ocho presentaciones. Y justo antes de quedar libre exponía esa racha ante Defensores de La Esperanza, que también estaba invicto con cuatro victorias y tres igualdades. Pero el líder no dudó y con goles de "Pichón" Gómez, Nicolás Giménez y otro en contra se impuso por 3-1 sobre "El Defe" para cosechar tres puntos fundamentales en su objetivo de terminar la primera rueda en lo más alto. El que también sorteó una prueba complicada fue La Josefa, que a pesar que ya quedó libre persigue sin tregua a Las Campanas. En esta novena fecha superó 3-2 al último campeón, Deportivo San Felipe, y de esa manera llegó a las 21 unidades, ubicándose a cuatro de Las Campanas, sabiendo que en la próxima fecha tendrá la oportunidad de descontarle tres puntos porque el puntero queda libre. La fecha del pasado domingo también tuvo un clásico que despertó muchas expectativas y que convocó a muchos simpatizantes: Otamendi recibió a Real San Jacinto en un partido que terminó en empate 1-1 y que dejó a San Jacinto en la tercera posición. En esta novena jornada, además, El Junior le ganó 2-1 a Desamparados FC; Leones Azules igualó 0-0 con Lechuga FC; y Juventud Unida le ganó 1-0 a Mega Juniors. Atlético Las Praderas tuvo fecha libre. PRÓXIMA FECHA. La 10ª jornada tendrá los siguientes partidos: Leones Azules vs Defensores de La Esperanza; Lechuga FC vs C.A. La Josefa; Deportivo San Felipe vs Real San Jacinto; Otamendi FC vs El Junior; Desamparados FC vs Juventud Unida; y Mega Juniors vs Atlético Las Praderas. Queda libre: Atlético Las Campanas. Esta fecha todavía no tiene programación, dado que ante la renovación de la Comisión Directiva de la Liga Campanense (ver aparte) se decidió no pautar partidos para este fin de semana.

