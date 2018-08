En la Zona A, San Felipe y San Luis volvieron a ganar y siguen igualados en la cima. En la B, Lechuga sumó otra victoria y estiró su distancia sobre El Pino. La fecha 20, programada inicialmente para hoy, se pasó para mañana lunes. El Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana sigue avanzando a paso firme y así lo hacen también los líderes de las Zona A y B, que el pasado domingo ampliaron sus ventajas una vez culminada la fecha 19. En la A, Deportivo San Felipe y San Luis volvieron a ganar: 3-2 a Las Praderas y 5-0 a Meta Guacha, respectivamente. De esta manera se mantienen igualados en la cima de la tabla de posiciones con 40 puntos y ampliaron a seis unidades su ventaja respecto al tercero, Naranja, que cayó 3-2 frente a El 70. En tanto, en la B, Lechuga FC superó por la mínima a Tavella y como El Pino perdió con Amigos de Raúl se afirmó como único puntero y tomó cinco puntos de ventaja sobre su escolta. La buena noticia para El Pino fue que ni La Josefa ni Kilmes pudieron ganar y sólo lograron descontarle un punto. Más atrás aparece El Defe, que venció 2-1 a Norte y quiere meterse en la pelea. La actividad de este campeonato continuará mañana lunes (la fecha 20 fue pospuesta un día por las malas condiciones climáticas) con partidos que se disputarán en las canchas de Tavella, CASLA y El 70. El resumen de la fecha que pasó y la programación de la que se jugará hoy es el siguiente: ZONA A -Deportivo San Felipe 3 - Atlético Las Praderas 2. Goles: Miguel García (2) y Guillermo Liz (SF); Roberto Ferreyra (2) (ALP). -Atlético Las Campanas 3 - La Esperanza 1. Goles: Gustavo Ceja (2) y Paulino Miño (ALC); Roberto González (LE). -Los Pumas 4 - Sol de América 0. Goles: Martín Bogado, Donato Fernández, Carlos Romero y Alejandro Torres (LP). -El 70 3 - Naranja 2. Goles: Jorge Rodríguez (2) y Adrián Ortiz (El70); Pablo Peral y Claudio Ribota (NAR). -San Luis 5 - Meta Guacha 0. Goles: Juan Bogao (2), Jorge González, Diego Martínez y Martín Monteagudo (SL). -Campana FC 1 - Juventud Unida 0. Gol: Rubén Rodríguez (CAM). PRÓXIMA FECHA. La 20ª jornada se desarrollará con los siguientes partidos: San Felipe vs Campana FC (15.00 en CASLA); Meta Guacha vs Juventud Unida (12.30 en El 70); El 70 vs San Luis (10.00 en El 70); Los Pumas vs 9 de Julio (11.15 en El 70); La Esperanza vs Sol de América (15.00 en El 70); Atlético Las Praderas vs Atlético Las Campanas (12.30 en Tavella). Libre: Naranja. ZONA B -Lechuga FC 1 - Tavella 0. Gol: Rubén Rinaudo (LEC). -Amigos de Raúl 3 - El Pino 0. Goles: Pablo Mario, Néstor Torres y Sergio Andrade (AdR). -Los Leones 1 - Mega Juniors 0. Gol: Claudio Cabral (LEO). -La Josefa 2 - CASLA 2. Goles: Néstor Castillo (2) (LJ); Oscar Gauta y Daniel Pirola (CASLA). -El Defe 2 - Norte 1. Goles: Raúl Silva y Lisandro Cardozo (DEFE); Lazo Castillo (NOR). -El Regreso 2 - Kilmes FC 2. Goles: Marcos Arévalo y Juan Vallejos (ER); Jorge Gómez (KIL). -Las Palmas 2 - San Cayetano 0. Goles: Carlos Ortiz (2) (LP). PRÓXIMA FECHA. La 20ª jornada se disputará con los siguientes partidos: Tavella vs Las Palmas (11.15 en Tavella); Amigos de Raúl vs San Cayetano (13.45 en Tavella); Lechuga vs Los Leones (15.00 en Tavella); Kilmes FC vs El Pino (13.45 en El 70); CASLA vs El Defe (11.15 en CASLA); La Josefa vs Mega Juniors (12.30 en CASLA); Norte vs El Regreso (13.45 en CASLA).

LOS LEONES VENCIERON 1-0 A MEGA JUNIORS Y AHORA ENFRENTAN A LECHUGA FC.



Veteranos:

Continúa el Torneo "Brisa Tabera"

