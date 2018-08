POR FUERA DEL PROGRAMA SE ENFRENTARON LOS PIOJITOS DE ACADEMIA METEGOL Y SPORTIVA F5.

En el Club Plaza Italia ya se completó la tercera fecha. Y mañana lunes, aprovechando el feriado, están programados 16 encuentros en una jornada que comenzará a las 11 y terminará pasadas las 21 horas. El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se realiza en el Club Plaza Italia completó su tercera fecha esta semana que pasó y se apresta a vivir mañana un lunes muy especial: aprovechando el feriado, la organización decidió programar 16 partidos en una jornada que comenzará a las 11 y que terminará pasadas las 21 horas. En cuanto a lo que pasó, entre lunes, miércoles y viernes se disputaron los siguientes encuentros en cada categoría: -Cebollitas: Santo Tomás "A" le ganó 9-0 a la Escuela Normal; la Escuela 17 superó 4-0 a la Escuela 1; Dante Alighieri venció 7-3 a Escuela 5; y la Escuela 7 derrotó 5-1 a la Normal. -Mosquitos: Santo Tomás "B" superó 5-1 a Santo Tomás "A"; la Escuela 5 derrotó 5-4 a Santo Tomás "C"; la Escuela 22 venció 2-0 a la Escuela 1. -Baby: Escuela 13 "A" venció 4-2 a Aníbal Di Francia; Siglo XXI derrotó 8-7 a la Escuela 14; Santo Tomás "A" le ganó 7-4 a la Escuela 1; la Escuela 27 "A" superó 8-0 al Colegio San Roque "A"; y Colegio San Roque "B" venció 7-3 a Santo Tomás "B". Con estos resultados, las posiciones en cada categoría quedaron de la siguiente manera: -Cebollitas: 1) Escuela 17, 12 puntos; 2) Santo Tomás "A", Escuela 1 y Dante Alighieri, 9 puntos; 5) Escuela 7 y Escuela 5, 3 puntos; 7) Escuela 22 y Escuela Normal, 0 puntos. -Mosquitos: 1) Escuela 5, 12 puntos; 2) Dante Alighieri, 9 puntos; 3) Santo Tomás "C" y Aníbal Di Francia, 6 puntos; 5) Santo Tomás "B", 4 puntos; 6) Escuela 22, 3 puntos; 7) Escuela 17, 1 puntos; 8) Escuela 1 y Santo Tomás "A", 0 puntos. -Baby Zona A: 1) Escuela 13 "A", 9 puntos; 2) Escuela 27 "A" y Santo Tomás "A", 7 puntos; 4) Aníbal Di Francia y Siglo XXI, 6 puntos; 6) Escuela 1, Escuela 14 y San Roque "A". 0 puntos. -Baby Zona B: 1) San Roque "B", 12 puntos; 2) Dante Alighieri y Escuela 17, 6 puntos; 4) Escuela 2, 4 puntos; 5) Escuela 13 "B", 3 puntos; 6) Santo Tomás "B", 1 punto; 7) Escuela 22, Escuela 17 "B" y Colegio Siglo XXI "B", 0 puntos. UN LUNES A PURO FÚTBOL Para el feriado de mañana está programada "una maratón de partidos" con la siguiente programación: -11.00 horas: Escuela 22 vs Santo Tomás "A" (Cebollitas) -11.30 horas: Escuela 17 vs Santo Tomás "A" (Mosquitos) -12.10 horas: Escuela 27 "B" vs Escuela 2 (Baby) -13.00 horas: Escuela 17 vs Siglo XXI "B" (Baby) -13.40 horas: Siglo XXI "A" vs San Roque "A" (Baby) -14.20 horas: Escuela 13 "A" vs Santo Tomás "A" (Baby) -15.00 horas: Escuela 7 vs Escuela 22 (Cebollitas) -15.30 horas: Santo Tomás "C" vs Santo Tomás "A" (Mosquitos) -16.10 horas: Santo Tomás "B" vs Escuela 22 (Mosquitos) -17.00 horas: San Roque "A" vs Escuela 14 (Baby) -17.40 horas: Escuela 27 vs Aníbal Di Francia (Baby) -18.20 horas: Escuela Normal vs Escuela 5 (Cebollitas) -18.50 horas: Escuela 17 vs Santo Tomás "A" (Cebollitas) -19.20 horas: Dante Alighieri vs Aníbal Di Francia (Mosquito) -20.00 horas: San Roque "B" vs Escuela 13 "B" (Baby) -20.30 horas: Dante Alighier vs Escuela 22 (Baby)

EL VIERNES, POR LA CATEGORÍA CEBOLLITAS, SE ENFRENTARON LA ESCUELA 7 Y LA ESCUELA NORMAL.





MATÍAS BALLINI, JUAN DOBBOLETTA Y RENZO SPINACI, JUGADORES DE VILLA DÁLMINE, COMPARTIERON UNA JORNADA CON LOS CHICOS DEL TORNEO ESCOLAR EN EL CLUB PLAZA ITALIA.

Baby Fútbol:

Se desarrolló una nueva semana del Torneo Escolar y este lunes habrá maratón de partidos

