Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría está desarrollando este fin de semana los 1000 km en el autódromo capitalino con esta carrera especial que televisa la TV Pública desde las 10 hs. DEMOSTRAR: Thiago Falivene incursionó en la primera fecha del Campeonato Argentino de Karting días atrás en Zárate donde el piloto local terminó segundo en su clase demostrando que el joven está en un buen momento. GANADORES: En esta primera fecha del Campeonato Argentino los ganadores fueron: en Cadetes: Santiago Biaggi, Mini: Ayrton Perez, Proam Iame: Fernando Janson, X30 Codasur Franco Colapinto y X30 Codasur Juniors. COMPLICADO: En cuanto a Matías Milla que participó del Argentino clasificó décimo tercero en la Pre Final llegó décimo quinto para en la final quedar noveno en un fin de semana donde el piloto local estuvo un poco complicado desde lo personal. MX DEL NORTE: La categoría de motocross encara este fin de semana otra fecha de su campeonato en el escenario de Bolivar con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CUARTO: El campeonato argentino de motocross viene de correr en la provincia de Córdoba donde el piloto Darío Arco llegó cuarto con la moto que se prepara y se atiende en el taller de la calle Jacob de la mano de Carlos Debesa. REUNIR: En sus tiempos libres y tratando de reunir el presupuesto Adriano Zarantonelo está armando su karting para sumarse a la alta competencia en esta temporada casi con miras al próximo año. El Tano arranca o no arranca? PRESTAR: En reciente nota televisiva Hugo Giuntoli contó su paso por la Limitada 27 y dijo que alguna vez le prestó el auto a Bruno Balzano quien se bajó y dijo que esto no es para mi y luego se subió Jorge Degiacobbi quien desarrolló un buen trabajo en plena competencia. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría llega este fin de semana al autódromo de Baradero por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CUBIERTAS: A propósito de esta categoría venían utilizando cubiertas que a través del "Pejerrey" Belloso los conseguía gratis del Turismo Nacional y se las entregaba en el Taller de Tártara. SUMINISTRAR: A partir de la última carrera del Turismo Nacional se decidió no probar los viernes para abaratar costos y esto inevitablemente fue el factor determinante para no obtener las cubiertas para el Regional un tema que complicó a toda la categoría al no poder Belloso suministrar estos compuestos. TC RIOPLATENSE: La categoría está desarrollando este fin de semana otra carrera de su campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata donde utilizaban el trazado mas largo con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. TC PISTA: Nueva presentación de la categoría en el autódromo capitalino en este fin de semana. Televisa desde las 10 hs la TV Pública a través del programa "Ruedas Argentinas". INGRESAR: Luego de algunos acontecimientos ocurridos en su momento en el kartódromo de Zárate y por decisión de quienes rigen los destinos de dicho predio se le hizo saber al motorista Gabriel Toledo su imposibilidad de ingresar a dicho lugar hasta nuevo aviso. Que no cunda el pánico! VER: El auto de "Juancho" Muñoz para la clase promocional de Alma se pudo ver en la Agencia de Hernan Ferreyra de Avenida Rivadavia 588 junto a los distintos autos para la venta durante toda la semana. TRABAJAR: Como ya adelantamos en esta sección los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino siguen trabajando a pleno para empezar a consolidar la próxima Fiesta del Automóvil a realizarse en el predio ex Catema como ya anunciamos en su momento. TC BONAERENSE: La categoría está encarando este fin de semana dos carreras para el campeonato en el autódromo de Bransen a correr una hoy y la otra en el día de mañana con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TURISMO INTERNACIONAL: En el autódromo platense la categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato con su limitado parque de autos. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. ABOCADO: Como se preveía Matias Milla no fue de la partida en el autódromo de Oberá porque el Sportteam está abocado a la reconstrucción del Citroen C4 después del tremendo accidente sufrido en San Juan en la fecha anterior. DEBUTAR: Parece que Gonzalo Conti estará debutando el próximo fin de semana en la Categoría GT900 con su Fiat tras solucionar el problema de la caja de cambios donde llevará en los laterales el número 123. Arranca o no arranca? NOMBRE: El proyecto de la despenalización del aborto fue rechazado por el Senado y entre los nombres se encuentra el del ex Fórmula Uno Carlos Alberto Reutemann por Cambiemos de Santa Fe para que las jóvenes que desean abortar seguirán haciéndolo lo que implica que será uno de los legisladores responsables por considerarlas fuera de la ley. ROTA BS AS: La categoría está visitando el kartódromo de Ciudad Evita este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CLUBES: Y confirmaron dos clubes mas que estarán en la próxima Fiesta del Automóvil en el mes de noviembre donde semana a semana van sumándose distintas posibilidades que enaltezcan este encuentro. SABIAS: Que el motorista de karting Fabian Martinelli está dentro de los tres preparadores que mas campeonatos tiene ganado en casi todas las categorías de nuestro país y es uno de los mas reconocidos a nivel internacional en la historia de la conocida Escuela del Automovilismo. PREPARACION: Iván Gonzalez viene de correr en la categoría GT 900 en la clase A donde el zarateño clasificó vigésimo primero , quedó noveno en la serie para terminar décimo segundo en la final con preparación propia y su equipo que entre otros integran De Biase, Rivero, Tedesco y colaboradores. Qué bandita! INVITADO: La carrera fue con pilotos invitados donde Gonzalez contó con el "Pelado" Julián Molina que terminó en el puesto vigésimo tercero tras tocarse con un rival cuando venía sexto. ALQUILAR: Continuando con Julián Molina el piloto de Zárate aseguró que ahora que gastó dinero con la Licencia quiere seguir corriendo y para esto va a alquilar algún auto que si es del TC Regional mejor. BAJARSE: Siguiendo con la Dinastía Molina el nene Juan Martín decidió bajarse del karting y pensar en otra disciplina desde el mismo momento que papá Julián le confirmó que debe generar sus propios recursos para seguir corriendo. Cuentan que por el momento sigue trabajando de hijo mientras estudia. TC 2000: Por otra carrera del calendario el TC 2000 visita el autódromo de San Luis en la búsqueda de cerrar otra fecha donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. ARMADO: Siguen trabajando en el armado de sus vehículos para el campeonato argentino de navegantes que en próxima fecha pasará por Bolivia donde llevarán adelante otra carrera y los pilotos Enzo Valle (Cheroki) y Juan Santillán (Suzuki) desean estar presente. ACTITUDES: No muchos se enteraron que el piloto local de la Clase Dos de Alma fue a ver el mundial de fútbol y en verdad fue deportado por tener algunas actitudes no permitidas en Rusia donde lo dejaron en el portal del aeropuerto. Que verguenza! SUPERAR: En carrera una vez más Pablo Savastano en la clase tres de Alma terminó en el segundo puesto en pista en el autódromo capitalino donde luego no pudo superar la técnica y terminó sin sumar puntos para el campeonato con la motorización de Adrián Rodriguez. PRESENTACION: Todo indica que este fin de semana se está presentando la categoría de las camionetas en el autódromo capitalino donde se piensa que en el mes de setiembre se realizará la primera carrera de la temporada. ENTENDER: Los dirigentes de la categoría Alma no están conforme con la televisación de sus carreras por internet por entender que se corta la transmisión en vivo de tal emprendimiento ante lo costoso que resulta tal difusión. COPA PARCHE: Con el autódromo capitalino la monomarca encara otra carrera de su campeonato con su limitado parque de autos. Televisa la TV Pública desde las 10 hs a través del programa "Ruedas Argentinas". ALCANZAR: El motorista de karting tiene en su "haber" un caudal de pilotos y motores con los cuales enfrenta diferentes campeonatos pero ahora en su "debe" se ve complicado para que todo funcione de manera necesaria para alcanzar el objetivo buscado y no le encuentra la solución. El que mucho abarca poco aprieta. PERSONAJE: Sin duda tras el alejamiento de Leopardi no teníamos otro personaje en el mundo tuerca pero parece que por suerte ahora apareció un tal Mariano que hace de las suyas. LANCHA: Lo concreto que tras lo de las gallinas japonesas ahora fue por más y Don Giozzi compró una lancha para poder disfrutar de las bondades que ofrece el río, pero algo falló y en medio de la excursión debió retomar hasta la playa con los remos en mano con lo que esto implica ante la detención del motor. No contaban con tu astucia! TURISMO PISTA: La categoría desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas en el autódromo de San Luis. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través de "Carburando". NUEVAS: Como suele suceder cada mes siguen ingresando las nuevas motos eléctricas al mercado local donde se las puede ver en la esquina de Alberdi y Rawson en la boutique de las motos con una gama de posibilidades para adquirir una de ellas.

Rincón Tuerca

