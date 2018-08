Breves Deportivas

ABELLA EN LOS 1.000KM: El Intendente de Campana participará de "Los 1.000 kilómetros de Buenos Aires".- EMPATÓ RIVER: por la segunda fecha de la Superliga, igualó sin goles frente a Belgrano de Córdoba.- PERDIERON LOS PUMAS: En el inicio del Rugby Championship 2018 cayeron frente a Sudáfrica.-

EMPATÓ RIVER

Anoche, por la segunda fecha de la Superliga, River Plate igualó sin goles como local frente a Belgrano de Córdoba. Además, ayer también jugaron: Defensa y Justicia 1-1 Atlético Tucumán; Banfield 1-0 Gimnas (LP); y Argentinos Jrs 0-0 Godoy Cruz. Esta fecha 2 había comenzado el viernes con Talleres 1-0 Rosario Central; y Newells 2-2 Independiente.

En tanto, hoy juegan: San Martín SJ vs Patronato (11.00), Colón vs Tigre (13.15), Aldosivi vs Huracán (15.30), San Lorenzo vs Lanús (17.45) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (20.00). Mientras que mañana lunes lo harán: Estudiantes vs Boca Juniors (15.30) y San Martín de Tucumán vs Unión (17.45).

PERDIERON LOS PUMAS

En el inicio del Rugby Championship 2018, Los Pumas cayeron ayer 34-21 como visitantes frente a Sudáfrica, en un partido que al cierre del primer tiempo ganaban 14-10. La revancha será el próximo sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

ABELLA EN LOS 1.000KM

El Intendente Sebastián Abella participará hoy de "Los 1.000 kilómetros de Buenos Aires", la prueba especial que el Turismo Carretera desarrollará en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez".

El jefe comunal de nuestra ciudad fue invitado por Camilo Echeverría (Chevrolet), quien también compartirá su auto con Julia Ballario (ayer quedaron en el puesto 18 de los entrenamientos).

La largada está prevista para las 10.30 horas y el trinomio que compone Abella (foto) partirá desde el puesto 40 con Ballario al volante.