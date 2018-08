La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/ago/2018 El SAME ya funciona en nuestra ciudad











El intendente Abella puso en marcha ayer el nuevo sistema que apunta a brindar atención médica gratuita ante emergencias y urgencias las 24 horas todos los días del año. Con la presencia del intendente Sebastián Abella, se puso en marcha ayer el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Provincia, que brindará a los vecinos de Campana atención primaria gratuita en la vía pública y domicilios, ante situaciones de emergencias o urgencias médicas. El lanzamiento oficial -que se llevó a cabo frente a la base de operaciones; situada en Pueyrredón, entre Cándido Cabrera y Ameghino- contó también con la presencia de la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; y del secretario de Salud, Ernesto Meiraldi. El SAME Campana -que funciona las 24 horas los 365 días del año- cuenta con 3 ambulancias de alta complejidad y un equipo integrado por 20 profesionales de la salud, que fueron especialmente capacitados. En el acto, el jefe comunal destacó la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de llevar adelante esta política en materia de salud, al tiempo que aseguró que su puesta en funcionamiento "representó un gran desafío para la gestión". Y concluyó expresando un deseo: "Esperemos que este servicio se utilice lo menos posible, porque quiere decir que hay pocos accidentes. Y si los hay, que funcione de la mejor manera; que es salvando vidas". Respecto a su funcionamiento, Meiraldi explicó que cualquier vecino de la ciudad podrá comunicarse de forma gratuita a la línea 107 o a través del CIMoPU al 423263. En breve, también estará disponible en la app "Alerta Campana" que se descarga en los celulares de manera gratuita. Las llamadas serán recibidas por un operador capacitado de la Mesa de Enlace de la Secretaría de Seguridad, quien dará intervención de acuerdo a la gravedad y situación del caso o a la ambulancia de Bomberos Voluntarios o a SAME. "El SAME es un servicio que atiende solo urgencias -que son casos que requieren atención pero pueden esperar hasta 3 horas como máximo-, y emergencias -que necesitan de atención inmediata porque corre riesgo de vida-. Para todas los otras consultas o situaciones menores, los vecinos deberán dirigirse al hospital, a su médico de cabecera o a la clínica que más les guste", afirmó. Las personas que serán asistidas por el SAME en una vivienda o en la vía pública, serán derivadas al hospital o una clínica -en caso de tener obra social. Por último, el secretario de Salud valoró la decisión del jefe comunal de implementar este nuevo sistema de salud en Campana, porque más allá de la colaboración y aportes brindados por la Provincia "implica un gran esfuerzo económico para el Municipio". Participaron además de la puesta en funcionamiento la secretaria de Modernización, Marina Sánchez. quien junto a su equipo desarrollaron el sistema de comunicaciones que utilizará el servicio; el director del Hospital San José, Marcelo Medina; las directoras Eleonora Penovi (Salud Comunitaria) y Cecilia Bernatzky (Desarrollo Estratégico); y el concejal de Cambiemos Luis Gómez.

SAME Campana atenderá las 24 horas todos los días del año.





El Intendente puso en marcha SAME Provincia en Campana.





El nuevo servicio cuenta con 3 ambulancias de última generación. SALVO EXCEPCIONES, BOMBEROS NO ASISTIRÁ MÁS A ACCIDENTES A través de su cuenta de Facebook, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Campana informó que "a raíz de la puesta en marcha del SAME (ver página 2), Bomberos dejará de asistir los llamados de Urgencias y Emergencias". En ese sentido informó que "para solicitar una ambulancia de SAME se deberá hacerlo al teléfono 107, a los números del CIMOPU (427020 - 430120 - 432020) o mediante la App "Alerta Campana" del Municipio". Finalmente, el comunicado explica que, respecto a accidentes o emergencias en la vía pública, "Bomberos sólo acudirá en aquellos casos donde hubiese personas atrapadas o en casos estrictamente solicitados por SAME". Ya está en funcionamiento el SAME Campana. @SebaAbella @MarieSchvartz pic.twitter.com/jiR1peg5zD — MunicipalidadCampana (@campanagov) 21 de agosto de 2018 EL SAME YA FUNCIONA EN CAMPANA: https://t.co/a3u1YOL9KD vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 22 de agosto de 2018

