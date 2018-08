La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/ago/2018 La UTN vuelve a movilizarse por acuerdo paritario y contra la subejecución de partidas











Publicidad La comunidad educativa exige que sus docentes no pierdan poder adquisitivo frente a una inflación sin techo. Además, reclaman por el giro de los fondos asignados por el Estado nacional. Esta tarde habrá una nueva marcha desde la sede regional hasta la Municipalidad. Integrantes de la comunidad educativa de la UTN Facultad Regional Delta se movilizarán hoy desde la sede de calle San Martín hasta la Municipalidad en reclamo de un acuerdo paritario para los docentes universitarios y en rechazo por la subejecución de partidas presupuestarias. Los universitarios que convocan a marchar esta tarde a las 17:30 horas exigen no perder este año "un 20% de poder adquisitivo", por lo que solicitan una suba mayor al 15 por ciento ofrecida por el gobierno nacional. Además, rechazan la subejecución del presupuesto universitario. De hecho, en una nota publicada el fin de semana por La Auténtica Defensa, el decano del centro regional, Miguel Sosa, aseguró que esos giros de dinero están retrasados desde mayo. "Esta universidad ha recibido recientemente partidas -que no implican sueldos- hasta el mes de mayo. El retraso era de cinco meses, y creemos que las movilizaciones y el estado público que tomó este problema hizo que el gobierno comenzara a enviar algunas remesas, pero exiguas", preciso respecto a la situación financiera de la regional. "El panorama no es para nada alentador, es muy preocupante", advirtió el decano. Y, en ese sentido, afirmó "que las medidas macroeconómicas y sociales que se toman últimamente están absolutamente enfrentadas con lo que esta universidad pretende como sociedad". La UTN no es la única casa de estudios afectada por las políticas de Cambiemos. Hace algunas semanas, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján instó a su rectorado a priorizar con los recursos asignados por el Estado el sostenimiento de becas y programas de acceso a la educación superior patrocinados por esa institución.

La comunidad educativa de la UTN FRD se movilizará hoy nuevamente en reclamo de un acuerdo paritario para los docentes. La Justicia falló a favor de SUTEBA El gremio docente SUTEBA anunció ayer que el Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata hizo lugar a su demanda presentada contra la gestión de la gobernadora Vidal y le ordenó "abstenerse de imponer la multa" contra el gremio, que en julio se plegó a un paro nacional de CTERA cuando en territorio bonaerense regía una conciliación obligatoria. "Desde SUTEBA habíamos solicitado a la Justicia laboral el dictado de una medida cautelar, en virtud a la multa millonaria que el Ministerio de Trabajo bonaerense iba a aplicar sobre el Sindicato por una supuesta violación a una conciliación obligatoria a fines del mes de julio", expresó el gremio en un comunicado. "Nuestra presentación hace mención al Paro Nacional convocado por CTERA para el pasado 30 y 31 de julio, al que SUTEBA adhirió `en virtud del acto de afiliación de una entidad sindical de grado superior y ante el mandato estatuido de cumplimentar las resoluciones que ésta adopte´", añadió. En ese sentido, anunció que la Justicia falló a su favor y ordenó al Ministerio de Trabajo a "que se abstenga de imponer multa, impulsar y/o proseguir cualquier tipo de proceso dirigido en dicho sentido" al sindicato. En el fallo, los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani se manifestaron en defensa del "libre ejercicio de la acción sindical", manifestó la entidad docente. El Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, expresó al respecto: "La Justicia bonaerense le puso un freno al autoritarismo y a la ilegalidad con la que se maneja el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires".

