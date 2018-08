Entre sábado y domingo ganaron siete partidos consecutivos y se clasificaron a Cuartos de Final, instancia en la que vencieron 2-0 a Ferro. El lunes, en cambio, no pudieron con Municipalidad de Lomas de Zamora y se quedaron en la antesala de la gran final. La categoría Sub 17 del Club Ciudad de Campana tuvo un fin de semana repleto de vóley y, sobre todo, de grandes resultados: es que en la Superfecha organizada por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), los chicos Tricolores terminaron en la cuarta posición del Nivel A, tras alcanzar las semifinales luego de hilvanar ocho victorias consecutivas en dos días. Los dirigidos por Rubén Rosales comenzaron esta Superfecha el sábado en el Club San Fernando, donde sumaron tres victorias en tres partidos sin resignar sets. Le ganaron a San Fernando, Ciudad de Buenos Aires "C" y Mariano Moreno. Luego, el domingo vencieron 2-1 a Defensores de Moreno; 2-1 a Estudiantil Porteño; 2-0 a Defensores de Banfield; y 2-1 a Boca Juniors. Así se clasificaron a los Cuartos de Final, instancia en la que derrotaron 2-0 a Ferro Carril Oeste. De esa forma se clasificaron a la instancia decisiva que se desarrolló en el nuevo multiespacio del club de Caballito, donde se disputaron en cinco canchas simultáneas las semifinales de los niveles A y B, tanto masculino como femenino. El CCC debió enfrentar a Municipalidad de Lomas de Zamora, uno de los grandes candidatos, que debió esforzarse para dejar atrás a los chicos Tricolores. Finalmente fue victoria 2-1 para los del Sur, que se impusieron 15-8 en el tiebreak. Posteriormente, en el partido por el tercer puesto, Ciudad cayó frente a Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (GEVP), mientras que Lomas no pudo con Ciudad de Buenos Aires, equipo que se coronó campeón. El equipo Sub 17 del Club Ciudad de Campana estuvo conformado por Juan Giulietti, Ransés Cascú, Agostino Zarantonello, Fausto Bellanger, Raxys Genovesi, Juan Martín Gotta, Matías Louyer, Juan Corsaro, Iván Barragán, Juan Manuel Caamaño, Alejo Nouyu, Felipe Fernández, Giuliano Turcito e Ian Barranco.

EL EQUIPO SUB 17 DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA QUE PARTICIPÓ EN ESTA SUPERFECHA. LA TIRA MASCULINA RETOMA SU ACTIVIDAD La tira masculina de divisiones formativas del Club Ciudad de Campana está disputando la Zona Campeonato del Nivel A de la FMV. Hasta el momento se han jugado tres fechas, en las que los Tricolores cosecharon siete victorias y nueve derrotas. En la primera jornada, contra Centro Galicia, perdieron los Mini, pero después ganaron todas las categorías: Sub 13 por 2-1 (21-25, 25-21 y 15-9), Sub 15 por 3-0 (25-18, 25-8 y 25-15), Sub 17 por 3-1 (25-11, 25-17, 23-25 y 25-19), Sub 19 por 3-1 (25-15, 23-25, 25-16 y 25-23) y Sub 21 por 3-2 (25-22, 25-19, 15-25, 23-25 y 19-17) En la segunda fecha frente a Ciudad de Buenos Aires, ganaron los Mini y cayeron los Sub 13 (2-0), Sub 15 (3-0) y Sub 17 (3-0), mientras que los Sub 19 y Sub 21 postergaron sus encuentros. Posteriormente, frente a River Plate sólo ganaron los Sub 13 por 2-1: 25-17, 19-25 y 15-13. En tanto, cayeron los Sub 15 por 3-2 (16-25, 17-25, 25-22, 25-22 y 15-12), los Sub 17 por 3-1 (25-17, 25-16, 23-25 y 25-14), los Sub 19 por 3-0 (25-14, 25-18 y 25-18) y los Sub 21 por 3-0 (33-31, 25-17 y 25-12). En la continuidad de la competencia, los chicos Tricolores recibirán este sábado a Tortuguitas en busca de más victorias para tratar de afirmarse en el Nivel A de la FMV.

Los Sub 17 de CCC fueron semifinalistas en la Superfecha del Nivel a de la FMV

