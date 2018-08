Héctor Paletta estará al frente del partido frente a Instituto, que se jugará este sábado a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Cada vez falta menos para el debut de Villa Dálmine. Eso se percibe en el ánimo de los simpatizantes Violetas y también en la información que va surgiendo: es que ayer quedó todo confirmado para la presentación del equipo de nuestra ciudad en una nueva temporada de la Primera B Nacional con el anuncio de la programación y de los árbitros designados para cada encuentro. Así quedó ratificado que el conjunto dirigido por Felipe De la Riva jugará este sábado a las 15.30 horas como local frente a Instituto de Córdoba por la primera fecha del campeonato. Y que será Héctor Paletta el árbitro de ese encuentro a disputarse en el estadio de Mitre y Puccini. En la pasada temporada, Paletta dirigió en una sola oportunidad a Villa Dálmine: fue por la tercera fecha, en Campana, cuando el Violeta superó 2-0 como local a Sarmiento de Junín con goles de Ramiro López y Renso Pérez. Para este cotejo, el Violeta estará cerrando su preparación el viernes, aunque el entrenador pareciera tener todo listo de acuerdo a lo mostrado en los últimos amistosos, con el regreso de Fernando Alarcón ante la suspensión de Cristian González (debe cumplir dos fechas) y con la aparición de Mariano Miño en reemplazo de Martín Comachi respecto a los partidos de Copa Argentina frente a UAI Urquiza y River Plate. Entonces, para recibir a La Gloria, el equipo de nuestra ciudad formaría con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Federico Jourdan; Mariano Miño y Marcelo Estigarribia. Sí: hasta la formación titular ya asoma lista para este debut que tan ansiosos tiene a todos los simpatizantes Violetas que esperan por el pitazo de Héctor Paletta el sábado a las 15.30 horas.

HÉCTOR PALETTA DIRIGIÓ UNA SOLA VEZ AL VIOLETA LA PASADA TEMPORADA: VICTORIA 2-0 COMO LOCAL SOBRE SARMIENTO DE JUNÍN EN LA 3ª FECHA. NACIONAL B 2018/19 - FECHA 1 SÁBADO 13.10 horas: Nueva Chicago vs Ferro (TV) / Bruno Bocca 15.30 horas: Arsenal vs Gimnasia (J) / Julio Barraza 15.30 horas: Villa Dálmine vs Instituto / Héctor Paletta 15.30 horas: Los Andes vs Indep. Rivadavia / Ramiro López 16.00 horas: Agropecuario vs Santamarina / Sebastián Mastrángelo DOMINGO 15.05 horas: Platense vs Mitre (SdE) / (TV) / Pedro Argañaraz 15.30 horas: Olimpo (BB) vs Sarmiento (J) / Pablo Dóvalo 15.30 horas: Guillermo Brown (PM) vs Brown (A) / Gastón Suárez 16.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Dep. Morón / Gerardo Méndez 16.30 horas: Gimnasia (M) vs Temperley / Luis Lobo Medina LUNES 20.00 horas: Atl. Rafaela vs Quilmes (TV) / Emanuel Ejarque 21.05 horas: Almagro vs Chacarita (TV) / Hernán Mastrángelo LIBRE: Defensores de Belgrano

Primera B Nacional:

El debut de Villa Dálmine ya tiene fecha, horario y también árbitro

