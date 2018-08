La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/ago/2018 HCD: tras el escándalo, no se retomaron las comisiones







Ayer no funcionó Presupuesto y Hacienda. Lo mismo se espera que ocurra para el resto de las comisiones programadas de la semana. Luego de lo que significó el abrupto final de la sesión ordinaria del último jueves, cuando la oposición dejó el recinto ante los agravios de un trabajador municipal, las comisiones en el Honorable Concejo Deliberante no se reanudaron, situación que podría repetirse el resto de la semana. Este martes debía retomarse la normal actividad legislativa, con la reunión de una de las comisiones más importantes del órgano deliberativo, Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, el programado encuentro no se concretó. Lo mismo podría suceder con el resto de las comisiones agendadas para la semana. A la tensa relación que hoy mantiene la oposición con el oficialismo, hay que añadirle el hecho que recién dentro de tres semanas habrá nuevamente sesión en el HCD. Será el próximo día 6, el primer jueves del mes de septiembre. Para esa fecha está previsto que se vote la reducción del monto que se cobra por las patentes de los rodados municipalizados, una iniciativa de la UV Más Campana que fue despachada de comisión a través de la invocación de una moción de preferencia. Como el proyecto toca sensiblemente la recaudación municipal, es de esperar que el oficialismo intente introducirle paliativos, aunque lo más probable es que el intendente Abella decida aplicar su derecho a veto. Cambiemos y las bancadas disientes -en especial el bloque del PJ-Unidad Ciudadana- se embarcaron en un intercambio de acusaciones por la responsabilidad de los hechos acontecidos el pasado jueves. Los ediles oficialistas, un día después en conferencia de prensa, acusaron a la oposición de montar un "show" e impedir con su quita de quórum el tratamiento de proyectos relevantes para la obra pública de la ciudad. En tanto, desde el bloque PJ-UC exigieron a Cambiemos terminar con la "patota" que -aseguran- más de una vez han enviado al HCD.

LA ULTIMA SESIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE TERMINÓ ABRUPTAMENTE LUEGO QUE LA CONCEJAL CALLE DENUNCIARA HABER SIDO AGREDIDA VERBALMENTE POR UNA PARTE DEL PUBLICO PRESENTE.



