En la última jornada del cuadrangular final del Oficial de la ABZC, el campeón superó al CCC. Defensores Unidos fue subcampeón. La última jornada del Final Four del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) no contó con la emoción que todos esperaban, dado que los resultados del sábado ya habían confirmado a Presidente Derqui como bicampeón de la competencia. Así, sólo estuvo en juego el segundo puesto que quedó en manos de Defensores Unidos de Zárate. El podio se definió en el primer turno del domingo, cuando CADU logró otra cómoda victoria: se impuso 86-65 sobre Atlético Pilar con Lisandro Rasio y Lautaro Gómez como figuras (26 puntos cada uno). De esa manera, los Celestes cerraron un gran cuadrangular, porque a pesar de no contar con dos de sus máximas figuras (Francisco Rasio y Cristian Devoto estuvieron lesionados) le jugó de igual a igual al campeón en la primera jornada (cayó 82-79) y después venció cómodamente a Ciudad de Campana (90-60) y a Atlético Pilar. Por su parte, el Rancho terminó en el tercer puesto gracias a la victoria que le robó al CCC en los segundos finales de la primera jornada. Justamente, esa derrota dejó a los dirigidos por Sebastián Silva muy golpeados y sin chances para el domingo, condenados además al cuarto y último puesto. Por eso, la derrota 66-56 frente a Derqui en el encuentro que cerró el Final Four fue totalmente anecdótica para ambos conjuntos. De hecho, el Rojinegro jugó sin su gran figura (Patricio Tabarez anotó 37 y 30 puntos en los primeros dos juegos) y fueron los grandotes Nicolás Suárez y Mauro Corvalán (32 puntos entre ambos) quienes tomaron la posta ante un Tricolor que tuvo a su capitán Matías Nieto (24 puntos) como jugador más destacado. De esta manera, el Tricolor, afectado por bajas y problemas físicos, cerró el certamen con sabor amargo, porque después de una primera fase perfecta (ocho victorias en ocho presentaciones), al equipo le costó mucho la serie frente a Sportivo Pilar, mientras que en el Final Four no pudo cosechar triunfos. En tanto, para Presidente Derqui fue su segundo título consecutivo y el tercero de su historial en el Torneo Oficial de Primera División de la ABZC. Antes, en 2012 le había ganado la final a Ciudad de Campana, mientras que el año pasado, tras eliminar al CCC en semifinales, venció a Independiente de Zárate en la definición. Culminado este Final Four, ahora llegará el tiempo de la preparación de los equipos de la zona para afrontar las próximas ediciones del Torneo Federal (Presidente Derqui, Sportivo Escobar, Atlético Pilar y Zárate Basket) y del Provincial de Clubes (Ciudad de Campana, Independiente de Zárate, Sportivo Pilar y ¿Boat Club?).

LOS 24 PUNTOS DE MATÍAS NIETO FRENTE A DERQUI NO ALCANZARON PARA QUE CIUDAD SE PUDIESE QUEDAR CON AL MENOS UN TRIUNFO EN EL FINAL FOUR.





PATRICIO TABAREZ, CAPITÁN DE DERQUI, RECIBIÓ LA COPA. EL ALERO, JUGADOR DE HISPANO AMERICANO EN LA LIGA NACIONAL, FUE FIGURA DEL CUADRANGULAR. TORNEO OFICIAL ABZC - FINAL FOUR - JORNADA 3 JUECES: Gustavo Zukowski, Luis Ranzini y Pablo Cesio. GIMNASIO: Ciudad de Campana. DEFENSORES UNIDOS (86): Facundo Pascolatt (0), Carlos Garín Palacios (20), Lautaro Gómez (26), Lisandro Rasio (26) y Federico Barra (11) (FI); Julián Diez (0), Teo Criado (0) y Santiago Pattini (3). DT: Rubén Rasio. ATLÉTICO PILAR (65): Agustín Ávalos (9), Joel Bianchi (5), Gonzalo López (12), Agustín Laugas (13) y Joaquín Thorp (11) (FI); Nicolás Córdoba (3), Germán Gómez (2), Pablo Zarini (0), Máximo Beltran (1), Nicolás Urri (4) y Julián Romero (5). DT: Sebastián Burtin. PARCIALES: 17-20 / 20-15 (37-35) / 28-11 (65-46) / 21-19 (86-65). CIUDAD DE CAMPANA (56): Joaquín Aguilar (0), Francisco Santini (11), Maximiliano Gutiérrez (6), Matías Nieto (24) y Martín Delgado (10) (FI); Eliseo Iglesias (0), Guido Cadelli (2), Alejandro Abaz (3) y Agustín Hernández (0). DT: Sebastián Silva. PRESIDENTE DERQUI (66): Nicolás Henriques (7), Juan Mendoza (14), Ignacio Suárez (2), Nicolás Suárez (13) y Mauro Corvalán (19) (FI); Santiago Soqueira (0), Sebastián Acosta (5), Gonzalo Floriani (6) y Nehen Alvite (0). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 15-26 / 14-12 (29-38) / 17-15 (46-53) / 10-13 (56-66). RESULTADOS Y POSICIONES Viernes: Presidente Derqui 82-79 Defensores Unidos / Ciudad de Campana 72-73 Atlético Pilar. Sábado: Presidente Derqui 71-61 Atlético Pilar / Ciudad de Campana 60-90 Defensores Unidos. Domingo: Defensores Unidos 86-65 Atlético Pilar / Ciudad de Campana 56-66 Presidente Derqui. POSICIONES: 1) Presidente Derqui (3-0), 6 puntos; 2) Defensores Unidos (2-1), 5 puntos; 3) Atlético Pilar (1-2), 4 puntos; 4) Ciudad de Campana (0-3), 3 puntos.

Básquet:

Presidente Derqui terminó invicto el Final Four

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: