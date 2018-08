Superaron 2-0 a San Carlos "B" con goles de Sofía González y se acomodaron en el tercer lugar de la Reubicación "E-F". El sábado reciben a Manuel Belgrano. Luego de sufrir su primera derrota de la temporada frente a Regatas Avellaneda "B" como local, la Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club se recuperó con una victoria 2-0 como visitante sobre San Carlos "B" por la tercera fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F". Las dirigidas por Adrián Zottola se quedaron con el triunfo con dos goles de la volante ofensiva Sofía González, quien marcó en el cierre del primer cuarto (tras una serie de rebotes) y también sobre el final del segundo período (cuando el CBC capitalizó el primero de varios córners cortos que había tenido a su favor). Así, después de dos primeros cuartos parejos, pero con tendencia favorable para las Celestes, en el tercero, San Carlos salió con determinación a buscar el partido y le dejó espacios al CBC, que se perdió varias oportunidades, algunas de ellas muy claras (como la que tuvo "Mariu" Díaz en el último cuarto). Así, sin poder ampliar la diferencia, sobre el cierre del partido el coach Adrián Zottola dispuso una reformulación táctica: ingresó María Luz Gentilini en lugar de la goleadora Sofía González y modificó el sistema táctico de 3-4-3 a 4-4-2 para sostener el resultado. El último período se jugó bajo una lluvia torrencial, que causó que el juego sea poco vistoso y muy poco fluido. Así y todo, el Boat Club siguió generando ocasiones de gol, aunque no pudo concretarlas: "Realmente la arquera de ellas es muy buena e hizo un gran partido´´, le contó Sofía González a La Auténtica Defensa. Además de González, autora del doblete de la victoria, las jugadoras más destacadas del CBC el sábado en Pablo Nogués fueron la arquera Romina Guerrero (que tapó varias bochas de gol a la muy buena delantera de San Carlos) y la defensora Candela Corrata, de alto y parejo rendimiento en todo lo que va del 2018. ´´En este partido la verdad que el mediocampo funcionó muy bien. Veníamos de varios partidos que no lográbamos conectar bien entre las líneas, pero el sábado todas las volantes jugaron bárbaro´´, contó González, quien comparó este encuentro con la derrota sufrida la fecha anterior: ´´San Carlos fue un rival parecido a Regatas Avellaneda: juegan de contra y pegan mucho. Pero nosotras hicimos un mucho mejor partido y ahí estuvo la diferencia clave", detalló la talentosa volante del CBC. Las once titulares del equipo de nuestra ciudad fueron: Romina Guerrero; Florencia Núñez, Melina Dabusti y Candela Corrata; Constanza Santini, Damiana Pinto, Camila Pérez Johanneton y Camila Tenembaum; Sofía González, Candelaria Noir y Julieta Dabusti. Luego ingresaron María Eugenia Díaz y María Luz Gentinili. La tercera fecha de esta Zona de la Reubicación "E-F" se completó con los siguientes resultados: El Retiro 2-3 SIC "D"; Belgrano Day School 0-1 Camioneros; Universitario de La Plata "C" 1-0 Los Pinos; Manuel Belgrano 2-2 San Martín "C"; Regatas Avellaneda "B" 1-2 GEBA "E". Con estos resultados, las posiciones quedaron lideradas por SIC "D" y Camioneros con 9 puntos; mientras el Campana Boat Club comparte el tercer puesto con GEBA "E" con 6 unidades. La próxima fecha se disputará el próximo fin de semana y tendrá al CBC recibiendo a Manuel Belgrano, al tiempo que Camioneros y SIC "D", líderes de la Zona 2, se enfrentarán entre sí, por lo que será una muy buena oportunidad para las campanenses para seguir metiéndose en la pelea por el primer puesto. DIVISIONES MENORES Además de la Primera, también se presentaron las divisiones menores del CBC frente a San Carlos en una jornada en la que se registraron los siguientes resultados: -Intermedia: derrota 1-0. -Quinta División: victoria 3-0 (goles de Delfina Fernández Palazuelo -2- y Martina De La Barrera) -Sexta División: victoria 5-0 (María Luz Balerio Echeverría, Delfina Fernández Palazuelo, Guillermina Figueroa, Florencia González y Azul Montero). -Séptima División: Victoria 7-1 (María Luz Balerio Echeverría -2-, Sol Ale, Valentina Amado, Valentina Peralta Rial, y María Paz Pérez Johanneton)

SOFÍA GONZÁLEZ ANOTÓ EN LA PARTE FINAL DEL PRIMER Y DEL SEGUNDO CUARTO. SU DOBLETE LE DIO EL TRIUNFO AL CBC, QUE EN EL SEGUNDO TIEMPO DEJÓ PASAR VARIAS OPORTUNIDADES DE GOL.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club se recuperaron con una victoria como visitantes

