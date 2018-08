La UTN marchó por el salario de sus docentes y la falta de financiamiento

La columna que zarpó de la Facultad Regional Delta se nutrió de profesores, directivos y estudiantes. En la plaza Eduardo Costa recibieron la solidaridad de miembros de otras casas de estudio, de estudiantes secundarios, políticos opositores y vecinos. Salarios. Desfinancia-miento. Privatización. Estos fueron los tres conceptos que más se repitieron ayer por la tarde-noche durante una nueva marcha de integrantes de la comunidad educativa UTN-Facultad Regional Delta, a quienes se sumaron estudiantes de otras casas de estudios de la ciudad e incluso de nivel secundario. La movilización, que zarpó de la sede de calle San Martín y desembocó en el Municipio, tuvo como principal reivindicación la puja paritaria docente, situación que mantiene de paro a las 57 universidades nacionales de todo el país, aunque también se enarbolaron denuncias por la falta de recursos para el funcionamiento de los establecimientos de educación superior. La columna, compuesta por un centenar de personas -entre docentes, directivos y estudiantes de la regional Delta- se nutrió al llegar a la plaza central de miembros de la Universidad Nacional de Luján sede Campana, del Institutito de Formación Docente y Técnica Nº15 y también de jóvenes de la Secundaria Técnica "Luciano Reyes", que venían de organizar una asamblea en la puerta de su establecimiento (ver nota aparte). "Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode", era uno de los cánticos más entonados. La marcha fue acompañada además por concejales de la oposición -estaban Luis Chesini y Osvaldo Fraticelli- y por el consejero escolar Alejo Sarna. Ricardo Mussi, paritario nacional de Fagdut (gremio docente de la UTN) señaló que el frente sindical de profesores de nivel superior decidió acompañar el paro desplegado esta semana con manifestaciones en la calle para visibilizar la problemática en la comunidad. Mussi cuestionó el ofrecimiento del 15% hecho por el Gobierno nacional y remarcó que la intención de los docentes es salir "empatados" con la inflación, que -estimó- rondará el 30%. "Creemos que es un gobierno insensible", sostuvo al ser consultado sobre las posibilidades de acuerdo, con la negociación siendo retomada la semana pasada después de 90 días sin convocatoria oficial. Por otra parte, también cuestionó el "desfinanciamiento" al que el Gobierno nacional somete al sistema educativo. "Hay universidades que tienen problemas para pagar la luz y el gas", aseguró. Marcos Carrizo, docente de Estabilidad I de la carrera de Ingeniería Mecánica, tildó de "brutal" el "ajuste sobre la educación" y llamó a la comunidad educativa de los distintos niveles de enseñanza a "pelear juntos" contra "este plan de guerra" presentado por Cambiemos. "Tenemos que ver el reflejo de lo que sucede en chile, donde la mayoría de las familias trabajadoras se endeudan para que sus hijos asistan a una universidad. No lo podemos permitirlo en Argentina", expresó Carrizo. El profesor calificó de "mucha angustia" el clima que se vive en la Facultad Regional Delta, con profesores que "quieren dar clases" pero a quienes se los ha dejado "sin alternativa". "Por eso es importante que los estudiantes estén acá presentes, porque entienden que no les estamos haciendo un paro a ellos, sino a un gobierno que pone en peligro no solo nuestro salario y nuestras condiciones de vida, sino que pone en peligro el funcionamiento de la propia facultad", remarcó.

Fue la segunda marcha convocada por la UTN Facultad Regional Delta en lo que va del año.





Marcos Carrizo y Ricardo Mussi en diálogo con los medios locales.





El decano de la Facultad Regional Delta, Miguel Sosa, tambien se movilizó





La columna partió de la sede de calle San Martín y en la plaza central recibió el apoyo de integrantes de la Unlu, Instituto 15 y Técnica N°1. ASAMBLEA EN LA LUCIANO REYES La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº1 "Luciano Reyes" llevó adelante una asamblea abierta para discutir los alcances y efectos de la reforma que pretende imponer sobre esa modalidad educativa el gobierno de María Eugenia Vidal. De la reunión participaron estudiantes, padres y docentes, quienes pusieron en común su preocupación por el impacto que los cambios perseguidos podrían tener en la formación de los alumnos. De hecho, una de las mayores incertidumbres pasa por saber si seguirían egresando con el título de técnicos. "Nos recortarían horas de materias muy importantes para nuestra formación tanto técnica como general, y también nos afectarían el título, porque no nos pueden confirmar sí seguiría siendo técnico porque no se cumplirían la cantidad de horas totales que debemos tener", afirmó Julieta Senar, vicepresidenta del Centro de Estudiantes "Facundo Gimenez", en diálogo con La Auténtica Defensa. Paralelamente, en un comunicado difundido a través de las redes sociales, la entidad estudiantil aseguró que la reforma del gobierno provincial representa "un nuevo asalto" a la educación, "Implica un recorte de aproximadamente 1.500 horas - cerca de 300 en el Ciclo Básico y 1.200 en el Superior- durante los 7 años que dura la tecnicatura. En el ciclo básico, las horas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de 1º año se reducen a la mitad, mientras que Historia y Geografía de 2º y 3º lo hacen a una cuarta parte; además existe un recorte en Físico-Química y en Biología. Las materias como Construcción Ciudadana, Derechos del Trabajo, Educación Artística y Filosofía son eliminadas directamente del programa de estudios. Literatura pasa a ser Comunicación. Por otro lado, se crea una materia llamada Emprendedorismo y Proyectos", detalla el texto. "El ciclo superior también se verá afectado. Por ejemplo, se eliminan Sistemas Mecánicos y Salud y Adolescencia de 4º año pasará a ser Educación Integral para la Salud", añade. En ese sentido, los estudiantes exigen saber si la materia cumplirá con lo dispuesto en la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

Finalizada la asamblea, estudiantes de la Luciano Reyes se plegaron a los reclamos de la UTN.

#Adelanto docentes y alumnos de la UTN marcharon por Av. Varela hasta la Municipalidad en Defensa de la Educación Pública pic.twitter.com/eHmPuvDTr2 — Daniel Trila (@dantrila) 22 de agosto de 2018 #Ahora Marcha en defensa de la Universidad pública en Campana pic.twitter.com/ZpVhNqS7eq — Pablo Scoccia (@chuecosco) 22 de agosto de 2018 #adelanto docentes, alumnos y padres se reunieron delante de la ENET N°1 para analizar y dialogar sobre la reforma educativa que afectaría a las Escuelas Técnicas pic.twitter.com/iZP0DjmcnQ — Daniel Trila (@dantrila) 22 de agosto de 2018

