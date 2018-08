NOTICIA RELACIONADA: Cómo funciona el SAME en Campana El concejal perteneciente al bloque de Cambiemos acompañó al intendente Sebastián Abella en la puesta en marcha de este importante sistema. El concejal de Cambiemos Luis Gómez acompañó al intendente Sebastián Abella en la puesta en marcha del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y celebró su implementación en la ciudad. "Que el SAME llegue a Campana es otro salto de calidad en materia de salud que da cuenta el compromiso del jefe comunal por el cuidado y beneficio de los vecinos", enfatizó el edil oficialista. Además, destacó que "a través de estas tres ambulancias cero kilómetro totalmente equipadas con tecnología de alta complejidad y profesionales, el SAME Provincia brindará una respuesta rápida con servicio especializado y una amplia cobertura territorial". Y agregó: "Este nuevo servicio es una propuesta integral y otra acertada política pública impulsada por el intendente Abella y su equipo que llegó para quedarse porque hacía falta". Para concluir, Gómez recordó que primeramente, los concejales de la oposición habían rechazado el proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo y los acusó de "poner palos en la rueda a la gestión Abella sin razón ya que la incorporación de este servicio que tiene la finalidad de garantizar la salud de los campa-nenses".

Con el SAME, Bomberos voluntarios y Defensa Civil Campana, se potencia la red de asistencia a los vecinos, @SebaAbella. pic.twitter.com/y5KCZ5nUvA — MunicipalidadCampana (@campanagov) 23 de agosto de 2018

Gómez destacó el salto de calidad que representa la llegada del SAME a Campana

