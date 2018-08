Romano: "La alimentación de nuestros chicos no puede depender de la solidaridad"

Rubén Romano entregó en un merendero del barrio Dignidad un alimento hiperproteico que ayudará a evitar la desnutrición infantil, y anticipó la presentación de un proyecto para que el Municipio pueda distribuirlos en todos los merenderos barriales, e incluso lo incorpore en los Comedores Escolares. "Tiene que estar presente el Estado para garantizar este derecho fundamental", aseguró el concejal. Desde hace meses, el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, el Dr. Rubén Romano, junto a integrantes de los equipos técnicos de Unidad Ciudadana, trabajan en conjunto con la Universidad de Quilmes para el desembarco en nuestra Ciudad de la conocida "Supersopa". Se trata de un alimento concentrado muy fácil de preparar, rico en sabor y con todos los nutrientes que garanticen un mejor desarrollo, en especial, de los más chicos. Luego de una visita a la planta de producción, finalmente hizo entrega de las primeras raciones en un encuentro mantenido en el merendero María Eva del Barrio Dignidad. "No es una alegría, sino una preocupación la que nos motivó a vincularnos con la Universidad de Quilmes para traer el alimento a Campana" explicó Romano, quien señaló que en la actualidad los comedores comunitarios "proliferan en nuestros barrios y a diario abren nuevos. Los que sólo brindaban la merienda se vieron en el desafío de incorporar el almuerzo. Incluso el fin de semana estuvimos en San Luciano, donde se preparaba la cena de forma comunitaria para más de 15 familias completas que trabajaban mayoritariamente en el basural y hoy están sin trabajo". En este sentido, el edil destacó la "enorme tarea que realizan organizaciones sociales, religiosas o políticas en los barrios donde organizan la solidaridad, el aporte de vecinos o entidades para llevar un plato de comida a la mesa de muchos niños y niñas emociona, es increíble y le otorgo un enorme valor. Sin embargo, la alimentación de nuestros chicos no puede depender de la solidaridad; tiene que estar presente el Estado para garantizar este derecho fundamental" reclamó. Romano aclaró que los equipos técnicos de UC realizaron un censo de comedores comunitarios, "que va dando cuenta de la gran cantidad de chicos que reciben su plato de comida en estos lugares". Y por eso, la oportunidad fue propicia para puedan probar el alimento, "ver la recepción que tiene en los chicos, en las cocineras a cargo de los comedores, pero es sólo el primer paso". Por eso, el Concejal Romano anticipó que impulsará la celebración de un convenio entre la Municipalidad y la Universidad "para que la Supersopa se garantice en comedores comunitarios, y pueda también incorporarse a los comedores escolares". "Hoy en día la realidad exige acciones concretas como éstas. Nuestra tarea es visibilizar estas situaciones, que para muchos permanecen ocultas por quienes prefieren decir que está todo bien y que no pasa nada. Pero las cifras son contundentes: En 2001 se elaboraban 2 mil latas de Supersopa por semana. A partir de 2004, la planta quedó con fines académicos, donde los alumnos de la carrera de ingeniería en alimentos hacían sus prácticas profesionales, producían 2 mil latas al año y las donaban. Hoy, la demanda aumenta cada día y ya se producen mil latas por semana. Este es un dato revelador de los tiempos que se viven. Incorporar Supersopa no puede poner contento a nadie porque es una evidencia de necesidades básicas insatisfechas. Pero el Estado tiene la responsabilidad de poner manos a la obra y proteger a los niños y los más débiles de las consecuencias de este tiempo de ajuste" finalizó.

