Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURA EN ESPERA Vivo en Del Greco entre Sabattini y Alvear, barrio San Jacinto. Escribí al CeMAV para saber los días y horarios de la recolección de residuos. Me dijeron que solo pasan tres veces por semana. Los días que me dijeron no son. Y aunque fueran, al ser tres días nada más tengo que guardar basura adentro de mi casa a la espera del camión, y cuando lo escucho salgo corriendo como una loca con las bolsas a cuestas. Y si ya pasaron por mi puerta tengo que ir a la esquina a esperar que den la vuelta. En los campos de los dos lados del barrio ya hay micro basurales. No porque la gente sea sucia, si no por las deficiencias de la recolección. Aunque sea un barrio humilde también generamos residuos como cualquiera y si el camión no pasa todos los días es imposible mantener la higiene. La gente tiene sus canastos como corresponde pero así y todo las zanjas están llenas de basura porque los perros las rompen. Necesitamos urgente limpieza en el barrio y recolección diaria", escribió G.Q. POSTE PELIGROSO "Perdón por la molestia, pero estoy muy preocupada por este poste de luz, en la esquina de Cordero y Pedro-za. Fue varias veces movido y reparado a medias. Siempre parece que se va a caer. Yo vivo ahí y siento que mi vida está en peligro", escribió M. B. vecino del barrio Otamendi al whatsapp. ESPERANZA DE TOSCA "El otro día los bomberos y el móvil policial tuvieron que hacer malabares para poder entrar y salvarle la vida a un vecino. Somos del barrio La Esperanza al fondo. Necesitamos que nos arreglen las calles para poder transitar después de las lluvias. No hace falta asfalto, con que emparejen con tosca está bien", escribió ANM, de Gismundi al 400. #QuejaVecinal montañas de basura y ramas en las calles, vecinos de barrio Lubo refieren que hace tiempo no levantan en las calles La Pampa, San Juan, San Luis, Cordoba, entre Modarelli y Pedro Omar,. Zanjas tapadas que no circula el agua maloliente. pic.twitter.com/Uu8ypko83Z — (@dantrila) 22 de agosto de 2018

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: