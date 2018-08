Este domingo, Panam y Carlitos Balá se presentarán a las 12 en el Campito

El espectáculo gratuito será al mediodía. Habrá también actividades recreativas y los shows de "El rey león" y "Shrek". Luego de ser reprogramado el festival "Juntos por una sonrisa", los niños de la ciudad serán protagonistas de la celebración de su día este domingo, desde las 10 de la mañana, en el Campito de Siderca. Desde la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio, informaron que el show estelar de la jornada se presentará al mediodía. Panam y Carlitos Balá subirán al escenario a las 12 para divertir con canciones, baile y mucho humor a las familias presentes. "Este espectáculo gratuito se presentará al mediodía dado que los artistas luego tienen otro compromiso. Juntos deberán asistir al homenaje que se le realizará a Carlitos Balá en el Parque Centenario, ese mismo día, por la tarde", detallaron desde el Municipio. No obstante, adelantaron que "la jornada tendrá muchos más atractivos y propuestas". A las 14 está prevista la presentación de "El rey león. El musical que conmueve a Campana" con la dirección de Gustavo Dappiano y, a partir de las 16, el cierre será con la actuación del elenco de Hernán Casanova en "Shrek. Ogrosamente divertido". También estará presente el tradicional paseo de artesanos y los clásicos food trucks en un gran patio de comidas. En tanto que, con un fin solidario, se sumará la presencia de Cruz Roja que recibirá juguetes y/o un alimento no perecedero (no excluyente) que serán destinados a merenderos y comedores de la ciudad. Con la organización del Municipio y el acompañamiento de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y Arcos Dorados quedan todos invitados a celebrar en familia y al aire libre.

