Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 23/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 23/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







TRAGEDIA VIAL: Tres personas murieron al volcar un colectivo en la autovía 2 hacia Mar del Plata.- APROBARON ALLANAMIENTOS: la Cámara de Senadores aprobó los allanamientos a propiedades de Cristina Fernández de Kirchner.- GAS A CHILE: El Gobierno anunció que Argentina ha iniciado un proceso para volver a exportar gas a Chile.- DÓLAR RECORD: La cotización del dólar trepó ayer otros 25 centavos y cerró en un valor récord de $30,82.- FUGA DE CAPITALES: la "formación de activos externos de residentes" superó los u$s 20.000 millones en 7 meses del año.- DESPIDOS EN TELAM: La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió el despido en Télam. APROBARON ALLANAMIENTOS Anoche la Cámara de Senadores aprobó los allanamientos a propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Durante el debate, la ex Presidenta de la Nación hizo uso de la palabra, aseguró que será "la primera senadora allanada" y apuntó contra los denominados "imputados colaboradores" que declararon ante el juez Claudio Bonadío: "¿Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad?", se preguntó CFK. La senadora del FpV había manifestado el martes a través de una carta que no tiene "ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio" pero puso una serie de condiciones que finalmente no fueron consideradas. Una de esas condiciones fue que no hubiera cámaras durante los procedimiento para que no se difundieran imágenes; y otra era que estuvieran presentes un senador o senadora designados por ella durante el allanamiento. Posteriormente, el Senado empezó ayer a tratar el proyecto de ley de extinción de dominio, que permitiría al Estado hacerse con bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas. GAS A CHILE El Gobierno anunció ayer que Argentina ha iniciado un proceso para volver a exportar gas a Chile desde el mes que viene tras once años de interrupción por la escasa producción en la cuenca nacional. El ministerio de Energía que conduce Javier Iguacel aseguró en un comunicado que el reinicio de las exportaciones al país trasandino se darán gracias a las inversiones realizadas en Vaca Muerta en los últimos meses. Esas inversiones, según el comunicado, generaron excedentes de gas en los últimos 18 meses, por lo que la Argentina le venderá el recurso energético a Chile. DÓLAR RECORD La cotización del dólar trepó ayer otros 25 centavos y cerró en un valor récord de $30,82, según el promedio que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA). A su vez, el real brasileño se depreció un 0,32% en medio de la incertidumbre por las elecciones de comienzos de octubre. FUGA DE CAPITALES La salida de capitales, o lo que ténicamente se conoce como "formación de activos externos de residentes", superó en los primeros 7 meses del año los u$s 20.000 millones, al registrarse en julio pasado un egreso de u$s de 3.351 millones, según un informe del BCRA. La cifra acumulada en 2018 duplica a la registrada en igual período del año pasado, según datos del Balance Cambiario de julio del BCRA. DESPIDOS EN TELAM La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó un fallo que "suspende los efectos del despido" de trabajadores en la agencia de noticias oficial Télam. Al respecto, la Comisión Gremial Interna de Télam celebró la medida y remarcó que "la sentencia de Cámara dispone la reincorporación directa de cinco trabajadores y la comunicación al Ministerio de Trabajo de la Nación para la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis no realizado por Télam que, una vez abierto, tiene por primer efecto la reincorporación de los otros 352 trabajadores despedidos". TRAGEDIA VIAL Tres personas murieron ayer al volcar un colectivo que se desplazaba hacia la ciudad de Mar del Plata por la autovía 2, a unos 30 kilómetros antes del destino (en la localidad de Vivoratá). Ocurrió cuando el chofer perdió el control del ómnibus y terminó volcado, semisumergido en la zanja del cantero central de la autovía. Así, tres personas perdieron la vida por inmersión.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: