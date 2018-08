El amigo Eduardo "Lalo" Piccone realizó una salida de pesca al Río de la Plata con el guía Nicolás Dialina partiendo embarcado desde la localidad de Berisso. Se sumaron a esta jornada de pesca otros dos amigos y colaboradores, Diego Mattia y Horacio Suppa, queriendo compartir el encuentro con el Semanario del Pescador. "No hacen falta grandes discursos, solo dos o tres conceptos para tener toda la logística pronta para pasar la jornada de pesca. Navegar bien temprano, aún con la niebla como ganándole tiempo al tiempo. El objetivo propuesto por el guía fue hacer el garete con proa a la grúa y arrastrados por el viento hacia Colonia. Las boyas de dimensiones importantes que rindieron fueron chupetonas; romboides y redondas con palito simétrico. Los colores que predominaron fueron rojos; naranja y amarillos. Brazoladas cortas, no más allá de quince centímetros rematadas con anzuelos generosos (al menos 2/0) y mojarras grandes o dos medianas. La pesca se realiza desde los cincuenta a ochenta metros de la embarcación, sobre la calle de ceba que congrega a los peces tentándose por nuestros engaños", contó Lalo. Además, agregó: "Durante la deriva se daban las capturas espaciadas de portes que hacían explotar el agua al cañar. Se podían ver los cabezazos de los bocones pejerreyes, copo en mano y arriba del trucker. Reconozco estar sorprendido por los tamaños que superaban fácilmente el kilogramo. Entreverados los más chicos hacían del entretenimiento mientras seguíamos pinchando a "los gran Berisso", que cada tanto y a ¡punta de caña doblada! nos hacía emocionar. El Río de la Plata está punto caramelo y pasando un gran momento. No está para desperdiciarlo. Es por eso que recomiendo disfrutar estas salidas de pesca que seguro vamos a repetir". En nuestro programa de TV Nº 737 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Pejerreyes que superan el kilo de peso en el Río de la plata VIDEO:

Semanario del Pescador:

El Río de la Plata está punto caramelo

Por Luis María Bruno

