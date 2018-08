El evento celebra el 9 de septiembre su 15º aniversario. Este año suma además un reto de 15K con paso por la planta industrial y un gran show de Agapornis como broche de la jornada. Hay tiempo hasta el 5 de septiembre para anotarse. Corredores de toda la región se están preparando para la nueva 10K Tenaris, que se realizará el próximo domingo 9 de septiembre. Y para celebrar su 15º aniversario, la competición deportiva y solidaria incorpora este año un novedoso desafío: una prueba de 15 kilómetros, cuyos primeros 5K se desarrollarán dentro del complejo industrial de TenarisSiderca, un recorrido inédito en la historia de la tradicional carrera. Además, desde la organización confirmaron que la banda Agapornis tendrá a su cargo el show que cerrará el evento una vez culminadas las diferentes pruebas atléticas y la premiación. Días atrás, en conferencia de prensa, se presentaron las camisetas para la edición 2018: amarilla para la competencia 3K Recreativa; violeta para la 10K Competitiva; y negra para la 15K Aniversario. Como todos los años, la organización de la 10K Tenaris incluye la logística integral recomendada para este tipo de competencias, tales como actividades supervisadas de precalentamiento, baños químicos, señalética profesional, puntos de hidratación en el recorrido, reloj de meta y apuntadores oficiales. También habrá seguridad, cortes de calles programados y unidades de emergencias dispuestas en puntos claves de los diferentes recorridos. La mayor novedad estará, sin dudas, en los primeros 5 kilómetros de la prueba Aniversario. Los atletas que se animen a este reto podrán correr entre los laminadores, la Acería, el Centro de Investigación y Desarrollo y la simbólica Cebolla de TenarisSiderca. Un trayecto que demandó coordinar no solo las operaciones productivas de la planta, sino también la circulación de la línea Mitre del ferrocarril. "Invitamos a toda la comunidad de Campana a vivir esta verdadera fiesta en familia y, a la vez, participar de una carrera tan exigente como atractiva", expresó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. INSCRIPCIÓN El proceso general de inscripción consta de dos pasos. La primera es la pre-inscripción a través del formulario que se descarga de la página web oficial de la competencia: www.10ktenaris.com.ar Luego hay que presentar ese formulario completo, impreso y firmado, junto con el DNI, en las oficinas de atención Campana (Luis Costa 1587, de lunes a sábados de 11 a 19 horas) o en Ciudad de Buenos Aires (Monroe 916, de lunes a viernes de 10 a 20 hs. y sábados de 9 a 15 hs.). Los corredores de los 15K deben entregar además certificado médico. En ese momento se asignará un número de corredor, el voucher para retirar la remera el día de la 10K Tenaris y en el caso de participar de los 10K o los 15K, el voucher para el chip. Para hacer efectiva la inscripción hay que llevar un alimento no perecedero (fideos, arroz, leche en polvo o polenta) que será donado a instituciones de bien público de la zona. La inscripción cierra el 5 de septiembre o cuando se agoten los 6.500 cupos. RECOMENDACIONES Durante la conferencia de prensa que se realizó para presentar el evento, el entrenador del Running Team de Tenaris, Jonathan Rivas, compartió una serie de recomendaciones para los atletas que participen de cualquiera de los desafíos de la 10K Tenaris. "Aconsejamos empezar con un plan de hidratación quince días antes de la competición. En la previa, hay que asegurarse de contar con una buena base de carbohidratos para tener energía. Y es importante no concurrir al día de la carrera con calzado sin estrenar", precisó. Al mismo tiempo, recomendó conocer la exigencia de la 10K antes de inscribirse en la 15K, para la cual -añadió - lo mejor es correr entre 12 o 13 kilómetros los días previos. "Lo ideal es tener siempre una base de entrenamiento y realizar una buena entrada en calor", resumió.

Avanza la inscripción para la 10K Tenaris

