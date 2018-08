Su DT Hernán Franco realizó ayer una práctica en la que probó la formación que presentaría el sábado frente a Villa Dálmine por la primera fecha del campeonato. Así como Felipe De la Riva parece tener todo confirmado para el debut de Villa Dálmine del sábado frente a Instituto de Córdoba, también Darío Franco, DT de La Gloria, ya tendría definido a los once que iniciarán el encuentro que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y con arbitraje de Héctor Paletta. Sí, después de varias semanas de pretemporada, está todo listo para el arranque de la Primera B Nacional. Y en el caso de Instituto, esta noche emprenderá el viaje desde Alta Córdoba hacia Campana. La delegación albirroja arribará el viernes por la mañana a nuestra ciudad y quedará concentrada de cara el compromiso del sábado. En ese marco, ayer, el entrenador Darío Franco dispuso un ensayo futbolístico del equipo titular contra un combinado de juveniles de La Gloria. Y el saldo fue positivo, con un doblete de Pablo Vegetti y un gol de Facundo Affranchino, según informaron medios cordobeses. En esa práctica, respecto a lo que venía mostrando, el entrenador realizó dos variantes en la formación: Santiago Moyano reemplazó a Franco Flores (ex Villa Dálmine) en el lateral derecho, mientras que Affranchino fue el volante por ese sector en lugar de Ignacio Antonio. De esta manera, el once que perfila Instituto para enfrentar al Violeta sería con: Fabricio Henricot; Moyano, Facundo Agüero, Víctor López, Franco Canever; Facundo Affranchino, Sebastián Navarro, Javier Mendoza; Leandro Vella, Pablo Vegetti y Emiliano Ellacópulos. Franco es un entrenador identificado con Marcelo Bielsa al que le gusta que sus equipo salgan jugando desde atrás y por abajo para tratar de conseguir espacios y explotar las bandas. Ese esquema intentará neutralizar Villa Dálmine, cuyo entrenador Felipe De la Riva prioriza una tenencia ordenada del balón para tratar de atacar en bloque, al tiempo que pregona una presión alta e intensa cuando su equipo sobre el rival cuando no dispone de la pelota. Así planteado, el compromiso del sábado puede ofrecer un choque de estilos entre dos equipos que, obviamente, todavía están en formación, aunque se armaron con diferentes objetivos: Instituto, con la intención de pelear el ascenso a la Superliga; y Villa Dálmine, buscando los puntos necesarios para no sufrir con los Promedios.

Primera B Nacional:

Instituto viaja hoy rumbo a Campana

