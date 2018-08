Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 23/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 23/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

US OPEN 2018: el argentino Facundo Bagnis venció a Juan Ignacio Londero y se medirá hoy con el estadounidense Sebastian Korda.- EL ROJO EMPATÓ, PERO…: Independiente igualó sin goles con Santos de Brasil sin embargo podría beneficiarse con una sanción vigente.- COPA SUDAMERICANA: Defensa y Justicia y Banfield igualaron 0-0 en un encuentro disputado en Florencio Varela.- MORA, TAMBIÉN AFUERA: El delantero uruguayo se lesionó ayer en la práctica de River Plate.- HURACÁN, MULTADO: La organización de la Superliga Argentina de Fútbol multó en 160 mil pesos al Club Huracán.- GANÓ ACASSUSO: derrotó a Colegiales con gol de Esteban Pipino.- SÓLO ANDREOZZI: El tenista argentino Guido Andreozzi avanzó a la tercera ronda del ATP 250 de Winston Salem.- EL ROJO EMPATÓ, PERO… El martes por la noche, como local, Independiente igualó sin goles frente a Santos de Brasil en el partido de ida de su serie de Octavos de Final de Copa Libertadores. Sin embargo, el Rojo podría verse beneficiado por la mala inclusión del uruguayo Carlos Sánchez en el equipo brasileño (había una sanción vigente). De hecho, la CONMEBOL ya inició "un procedimiento disciplinario de oficio" que podría derivar en un castigo para el Santos y una victoria de 3-0 para el equipo de Avellaneda. COPA SUDAMERICANA En el partido de ida de los Octavos de Final, Defensa y Justicia y Banfield igualaron 0-0 en un encuentro disputado en Florencio Varela y en el que Jonás Gutiérrez sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. La revancha se jugará el miércoles 26 de septiembre en el estadio Florencio Sola del Taladro. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, San Lorenzo de Almagro enfrentaba como local por la misma instancia a Nacional de Montevideo. MORA, TAMBIÉN AFUERA El delantero uruguayo Rodrigo Mora se lesionó ayer en la práctica de River Plate (sufrió una distensión en el recto de la pierna izquierda) y, de esa manera, el entrenador Marcelo Gallardo pierde a otro atacante de cara al encuentro del sábado frente an Argentinos Juniors, dado que Ignacio Scocco arrastra un desgarro que lo mantiene en duda incluso para el partido revancha de Copa Libertadores frente a Racing. HURACÁN, MULTADO La organización de la Superliga Argentina de Fútbol multó en 500 entradas generales (160 mil pesos) al Club Huracán por el pésimo estado en el que se encontraba el campo de juego del Palacio Tomás A. Ducó en el partido de la primera fecha frente a River Plate. GANÓ ACASSUSO En el cierre de la primera fecha de la Primera B Metropolitana, Acassuso derrotó 1-0 a Colegiales con gol de Esteban Pipino. De esta manera, el Quemero es líder junto a Atlanta, Estudiantes, Deportivo Riestra, Talleres (RE) y UAI Urquiza. En tanto, los de Munro se mantienen como el equipo de peor promedio entre los que continúan en la divisional (por debajo sólo tiene a All Boys, Flandria, JJ Urquiza y Defensores Unidos, que se sumaron este año a la categoría). SÓLO ANDREOZZI El tenista argentino Guido Andreozzi avanzó a la tercera ronda del ATP 250 de Winston Salem en la última semana previa al arranque del US Open tras superar 6-4 y 6-3 al rumano Radu Albot. Así, anoche se medía con ruso Daniil Medvedev en busca del pase a Cuartos de Final. En cambio, Leonardo Mayer y Horacio Zeballos fueron eliminados en la segunda ronda: "El Yacaré" perdió 6-3 y 6-3 con el británico Kyle Edmund, mientras que "Cebolla" cayó ante el alemán Peter Gojowczyk por 6-4, 6-7 y 6-1. US OPEN 2018 Por la primera ronda de la clasificación al último Grand Slam del año, el argentino Facundo Bagnis venció 7-6 y 7-6 a su compatriota Juan Ignacio Londero y por la segunda vuelta se medirá hoy con el estadounidense Sebastian Korda, hijo del checo Petr Korda, ex Nº 2 del mundo en 1998 (año en que ganó el Abierto de Australia).



