Abren una oficina de ANSES en el Hospital Municipal San José

Los vecinos podrán tramitar la Certificación Negativa y realizar diversas consultas. Funcionará los martes y viernes de 8.30 a 14.30 horas. El intendente Sebastián Abella anunció que desde esta semana funciona, en el Hospital Municipal San José, una oficina de ANSES. Atenderá al público los días martes y viernes de 8.30 a 14.30. Allí podrá obtenerse la Certificación Negativa necesaria para que el paciente constate que no posee obra social y acceda a las prestaciones de salud del nosocomio local. Asimismo, se responderá a diversas consultas. No obstante, aquellas gestiones que requieran de un turno previo continuarán realizándose en la sede ubicada en avenida Mitre 1265. "Estamos acercándoles nuevos servicios a los vecinos. En este caso, en el Hospital Municipal que es un lugar donde recurre una numerosa cantidad de público", comentó el Intendente. Según destacó el jefe comunal, este sitio fue elegido estratégicamente porque muchos de los vecinos que se acercan por las prestaciones de salud, en varias oportunidades, necesitan hacer gestiones previas ante ANSES para acceder al servicio. "Queremos brindar soluciones y mejorar la calidad de la atención. Este es un servicio que no implica de una importante inversión de parte del Estado, pero que sin duda es de gran impacto e importancia para quienes se atienden en el hospital", cerró Abella. Por su parte, el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, coincidió con el Intendente al asegurar que "es fundamental agilizar los trámites sin que los vecinos se trasladen hacia la sede de ANSES ya que no todos poseen los recursos y medios necesarios para poder hacerlo". Meiraldi comentó que "la intención es centralizar la mayor cantidad de trámites en un mismo lugar". Y anunció que con el propósito de optimizar la atención para los adultos mayores habrá en el hospital una oficina especialmente destinada a ellos con instalaciones cómodas. Para completar, el jefe de la UDAI Campana, Mariano Raineri, enfatizó que la puesta en funcionamiento de esta oficina en el hospital "tiene que ver con una clara premisa de esta gestión que busca acercar las oficinas del ANSES al vecino". Además, detalló que por el momento funcionará solo dos veces por semana, pero en el caso de que sea necesario se incorporarán más días. "Estamos a disposición de todos para responder las inquietudes que nos presenten. Quizás en 20 o 30 minutos podrán resolver un trámite que antes demandaba de muchos días", agregó. Finalmente, anunció que –con la premisa de trabajo ya señalada- tendrá continuidad el programa "Mirame, te veo" en las sociedades de fomento. Y anticipó que se trabaja en la puesta en marcha de una oficina en ruta 4 y en algún barrio de la ciudad.

La oficina, que fue visitada por el intendente Abella, funcionará martes y viernes de 8.30 a 14.30.





Abella destacó que con la nueva oficina se busca mejorar la atención a los vecinos.



Abren una oficina de ANSES en el Hospital Municipal San José

