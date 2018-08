Emergencias: SAME, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil ya coordinan actuaciones

Publicidad Abella encabezó una reunión de trabajo en la que se continuó conversando acerca de los procesos que se seguirán ante cada emergencia o urgencia médica. En el encuentro se reiteró la importancia de que los vecinos llamen al 107. El intendente Sebastián Abella encabezó ayer una reunión de trabajo en la que participaron el director del SAME Campana, Dr. Marcelo Crugnale; el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios, Hernán Dappiano; y el director de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz, a fin de continuar fortaleciendo la red de atención ante emergencias. Durante el encuentro, se ahondó acerca de los procesos que se seguirán ante cada emergencia o urgencia médica, que requieran de la intervención de alguno de los servicios de asistencia. Desde Bomberos comentaron que desde la puesta en marcha del SAME, ellos están derivando los llamados al 107 pero ratificaron que continuarán brindando asistencia en los casos en los que sea necesario. "Sabemos de la experiencia y el reconocimiento que tienen los Bomberos entre la comunidad y estamos convencidos que es clave trabajar en equipo y articuladamente en beneficio de los vecinos", enfatizó el director del SAME Campana. Y añadió que "estamos en un momento de transición donde lo más importante es que la comunidad se entere que cuenta con el número 107 para comunicarse en caso de emergencias o urgencias médicas". Dappiano, en tanto, aseguró que "la posibilidad de contar con el SAME es lo mejor que le puede pasar tanto a la comunidad de Campana como a los Bomberos". Y el intendente Abella enfatizó que "sabemos del servicio de excelencia que siempre ha brindado Bomberos a los vecinos, pero ahora, gracias a tanto a la gobernadora María Eugenia Vidal como al gran trabajo realizado desde el Municipio, contamos con una herramienta más para asistir a los vecinos en situaciones críticas."

ABELLA JUNTO A CRUGNALE, DAPPIANO Y RUIZ, RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS. EL SAME YA INTERVIENE EN ACCIDENTE VIALES El miércoles por la noche, en una de sus primeras salidas, asistió a una colisión en la salida a Colectora desde ruta Panamericana, a la altura de la calle Colón. El miércoles por la noche, pasadas las 21 horas, el SAME debió intervenir por un accidente ocurrido en la salida a la Colectora Norte desde ruta Panamericana, a la altura de la calle Colón. Allí, una moto Gilera JC200R que salía desde la autopista hacia el Arco colisionó con un automóvil Chevrolet Aveo que, desde la Colectora, intentaba tomar ese camino en dirección al puente de avenida Rivadavia. En la moto viajaban dos hombres y producto del choque, uno de ellos, de 29 años y nacionalidad paraguaya, sufrió una fractura expuesta en su brazo derecho, por lo que debió ser asistido y trasladado al Hospital por personal del SAME, que se hizo presente en el lugar con el apoyo de un móvil del Comando de Patrulla.

UN HOMBRE SUFRIÓ UNA FRACTURA EXPUESTA EN SU BRAZO TRAS EL CHOQUE. ?? 107 SAME CAMPANA: https://t.co/VYjFnxXgck vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 24 de agosto de 2018 Con el SAME, Bomberos voluntarios y Defensa Civil Campana, se potencia la red de asistencia a los vecinos, @SebaAbella. pic.twitter.com/y5KCZ5nUvA — MunicipalidadCampana (@campanagov) 23 de agosto de 2018 EL SAME YA FUNCIONA EN CAMPANA: https://t.co/a3u1YOL9KD vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 22 de agosto de 2018

Emergencias: SAME, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil ya coordinan actuaciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: