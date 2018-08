La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/ago/2018 Conociendo nuestros barrios:

La Auténtica Defensa visitó Las Acacias, un barrio que recién hace dos años pudo contar con su plaza. Más frecuencia en el servicio de colectivos, cloacas y una farmacia figuran en la lista de espera de sus vecinos. Ubicado sobre la Ruta 6, el barrio Las Acacias está delimitado sus calles desde Mármol hasta Hilario Ascasubi, y desde General Belgrano hasta Las Heras. Sus vecinos calculan que ahí viven unas 6000 personas. La sociedad de fomento está ubicada en Echeverría al 900. Hace unos días inauguró un mural en la puerta, con un dibujo muy particular: muchas manos que se entrelazan como formando una ronda, o una metáfora de unión. Y hay como una pequeña euforia en el ambiente, gracias a algunas obras de reciente concreción. "Fue un barrio, que lo dicen todos los vecinos, un barrio olvidado pero con el Intendente se están viendo las mejoras", dice Tito Vela. Lo cierto es que se colocó Pavimento Asfáltico Recuperado (RAP), como parte de un proyecto integral en un total de 20 cuadras de tierra que se ubican entre los dos tramos de Ruta 6 -tanto de ingreso como de egreso- y entre José Hernández y Ascasubi. También se instalaron 150 nuevas luminarias en la vía pública, conformando un circuito seguro uniendo a Las Acacias con barrios como Villanueva, Los Nogales y El Destino. Además, desde mayo y a través del programa nacional "Chau garrafa", finalizaron las obras de tendido de cañería de la red domiciliaria, teniendo el 100% del barrio Las Acacias acceso al gas natural. Y desde el año 2016 el barrio con una plaza totalmente renovada con juegos para que disfruten tantos chicos como grandes. Está ubicada en Mármol entre Castilla y Berutti. Los vecinos se ilusionan con las cloacas, pero saben que es un tema que requiere una importante inversión. El colectivo también les preocupa: los fines de semana es poca la frecuencia que hay y además se suma que los jóvenes salen de estudiar a las 22 horas de la Escuela Técnica y se les complica llegar al barrio. Algo les prometieron. Y hablando de transporte, "Taxi Las Acacias" hace 30 años está en José Hernández 987. Su dueño es Jesús Giles: "La situación laboral se asemeja a la del país, está complicado. Se ve más movimiento los días de lluvia y de cobro", explica. Hace 45 años María Lucía Pianalton está en el barrio. Nació en la provincia de Corrientes y en el año ´74 vino a nuestra ciudad y se asentó en Mármol y French. "Acá hay mucha gente del interior porque no hay forma de vida allí" dice, y cuenta de los progresos: "Había muchos terrenos vacíos, y muy contados los comercios". Cuenta que un lugar histórico en el barrio es la Despensa Ruiz que nació como carnicería y artículos de almacén, un 15 de Octubre de 1967. Fue el primer expendio de carne barrial, donde los vecinos (no había más de cien por aquel entonces) hacían cola para abastecerse. La Ferretería, ubicada junto al histórico local, también lleva treinta años ininterrumpidos de atención, siempre a cargo de la misma familia. María vive en frente de Roque González quien estaba también presente en la reunión y remarca que el barrio tuvo un período de abandono o donde no se vieron los cambios que ahora sí. Destaca la participación y la relación entre las instituciones como por ejemplo las sociedades de fomento para "planear actividades en conjunto. Hace 30 años atrás las sociedades de fomento se empezaba desde abajo. Ahora ya está hecha la base, no hay fomentistas pero hay que mantenerla y que el vecino se involucre". Tampoco es que la sede de Echeverría es un cementerio: hay clases de Tejido, Taekwondo y Zumba. Y la municipalidad llega con talleres de Folklore y Bombo, Danzas Árabes, Canto, Guitarra y Musicoterapia. Y al lado, sobre Castelli, está la Salita. "Está andando bien, hay gente continuamente, hay muchos profesionales y especialidades. Lo único que me llama la atención es que tiene un espacio muy reducido, pero ojalá que dentro de poco se amplíe" dice la vecina. Francisca Cele hace 32 años que vive en el barrio: "Nos conocemos todos", dice orgullosa, pero le preocupa la inseguridad: "hay muchos chicos en la calle" señala, aunque resalta que el Comando Patrulla Campana recorre la zona. Las Acacias cuenta con la Escuela Primaria Nº3 Enrique Rocca en Echeverría y San Martín y el Jardín de Infantes Nº908 en Chiclana y Echeverría. Al respecto Pianalton menciona "antes en la escuela había muchos temas que no se tocaban y ahora desde muy chicos se les enseña y se le abren los ojos y eso está muy bueno". Por su parte, Ángela Trujillo hace hincapié en el frente de la institución escolar, "es algo que tendría que mejorar para prevenir accidentes cuando salen los niños de estudiar". Pide lomos de burro o algo similiar para que los automovilistas bajen la velocidad cuando pasan frente al edificio. Víctor "Tito" Vela tiene 33 años, nació y se crió en el barrio: "No lo cambio por nada, voy a seguir viviendo acá, me siento muy cómodo", asegura. Hace 2 años y medio es el presidente de la Sociedad de Fomento. Trabaja en Axion Energy y sobre la situación laboral actual a nivel país comenta: "Hay trabajo pero hay que buscarlo. Desde los 16 corto ligustrinas, corté pasto, siendo menor edad me la he rebuscado. Nunca tuve que hacer el mal para obtener algo mío. No creo que sea el ejemplo pero siempre hay algo para hacer y no veo que los chicos quieran hacerlo". Vela escuchó a los vecinos y también hace hincapié en la apertura de alguna farmacia en el barrio: "Haría falta una farmacia no solamente para jóvenes sino para los mayores tener más cerca las cosas. Esperemos que alguien logre invertir", concluye.

