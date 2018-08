La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/ago/2018 El SAME ya interviene en accidente viales







El miércoles por la noche, en una de sus primeras salidas, asistió a una colisión en la salida a Colectora desde ruta Panamericana, a la altura de la calle Colón. El miércoles por la noche, pasadas las 21 horas, el SAME debió intervenir por un accidente ocurrido en la salida a la Colectora Norte desde ruta Panamericana, a la altura de la calle Colón. Allí, una moto Gilera JC200R que salía desde la autopista hacia el Arco colisionó con un automóvil Chevrolet Aveo que, desde la Colectora, intentaba tomar ese camino en dirección al puente de avenida Rivadavia. En la moto viajaban dos hombres y producto del choque, uno de ellos, de 29 años y nacionalidad paraguaya, sufrió una fractura expuesta en su brazo derecho, por lo que debió ser asistido y trasladado al Hospital por personal del SAME, que se hizo presente en el lugar con el apoyo de un móvil del Comando de Patrulla.

UN HOMBRE SUFRIÓ UNA FRACTURA EXPUESTA EN SU BRAZO TRAS EL CHOQUE.

#Dato Choque en el cruce bajada de #Panamericana hacia el Arco, una Moto Gilera JC200R dos jóvenes, bajaba, mientras que un Chevrolet Aveo accedía desde Colectora Norte. Conductor de la moto 29 años, Paraguayo, con quebradura expuesta en brazo derecho, traslada Same 1, CP zona 4 pic.twitter.com/FAiPY3fjlA — (@dantrila) 23 de agosto de 2018 ?? 107 SAME CAMPANA: https://t.co/VYjFnxXgck vía @YouTube — MunicipalidadCampana (@campanagov) 24 de agosto de 2018

