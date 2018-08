Con ausencias de la oposición, se volvió a reunir el Consejo Consultivo de Seguridad

El foco estuvo puesto en las acciones que lleva adelante el Municipio para reforzar la seguridad en la ciudad y en los hechos de inseguridad ocurridos en los últimos días. El Consejo Consultivo de Seguridad se volvió a reunir este miércoles en las instalaciones del CIMoPU para interiorizarse en las acciones que lleva adelante el Municipio para reforzar la seguridad en la ciudad y en los hechos de inseguridad ocurridos en los últimos días. Con la ausencia de concejales de algunos bloques opositores, el encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio, Abel Milano; y el director General de Planificación y Coordinación Operativa, Nerio Nogueira. Si bien habían sido citados todos los ediles, a la reunión asistió la concejal de Cambiemos Miriam Cazenave y por parte de la oposición solo asistió Rosa Funes (UV Calixto Dellepiane). Durante la jornada, Milano y Nogueira explicaron que en los próximos días la aplicación "Alerta Campana" contará con el botón de SAME para que los vecinos puedan solicitar atención médica de manera rápida. En este marco, también se analizó la necesidad de promover que los vecinos radiquen la denuncia si son víctimas de un delito. Tras calificar el encuentro como "muy fructífero", Cazenave cuestionó a los concejales opositores que no asistieron ya que "piden participación en las reuniones y después no van. Su actitud es lamentable", aseveró.

Nogueira indicó el plan de acción que se realiza ante un hecho de inseguridad.



