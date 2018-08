Concejales de la UV Más Campana señalaron que, por el deterioro, una ambulancia no pudo seguir avanzando. Días atrás, concejales de la UV Más Campana recorrieron "el fondo" del barrio La Esperanza y especialmente "el último tramo" de la calle Gismundi. "Los vecinos nos informaron que hace algunos días hubo una emergencia médica y la ambulancia no pudo entrar por el deterioro de las calles", explicaron Axel Cantlon y Carlos Gómez, quienes ratificaron la denuncia con lo observado: "Presenta pozos y huellones que se llenan de agua con las lluvias lo cual impide la circulación de cualquier tipo de vehículos", detallaron. Además, los ediles recalcaron que "otro problema serio en la zona es la falta de acceso a los servicios públicos como son el agua corriente y la energía eléctrica" y marcaron que no existe "conexión a ninguno de ellos de manera segura y regular". También apuntaron la necesidad de realizar un saneamiento de la zona, dada "la gran cantidad de desperdicios y basurales que afectan a la salubridad" de los vecinos que habitan el barrio. "También hay zanjones y agua estancada, y se observa la falta de desagües que permitan la circulación del agua", agregaron. Por eso, Cantlon y Gómez adelantaron que le solicitarán "de manera urgente el Departamento Ejecutivo" una intervención en el barrio "para que los vecinos puedan tener las soluciones que están necesitando".



Bº La Esperanza:

Reclamos por la calle Gismundi

