SUTEBA Campana ´le pegó´ a Cazenave

"Nos preguntamos hasta qué punto radica su preocupación por las condiciones edilicias de las escuelas públicas de nuestra ciudad", dice una carta abierta a la concejal de Cambiemos quien se expresó sobre el tema en la última sesión del HCD. "Ayer por la tarde Suteba Campana difundió una "Carta Abierta", repudiando los dichos de la concejal Miriam Cazenave (Cambiemos), quien el jueves pasado 16 de agosto en la sesión del Honorable Concejo Deliberante. Según la carta, durante la sesión Cazenave "responsabilizó a los directivos por no advertir a tiempo los problemas de infraestructura en sus escuelas" y sobre el aumento del pedido de algún tipo de obras por parte de los mismos que "claramente los directivos prestaron atención a cosas que antes no prestaban atención". En ese sentido, el escrito señala que "el Frente de Unidad Docente siempre se hizo presente en los reclamos de infraestructura en las escuelas, acompañando a directivos, presentando informes en el Consejo Escolar, solicitando resolución a problemáticas que en muchas ocasiones no fueron resueltas a tiempo y eficazmente por el Gobierno Municipal y en otras, que aún esperan respuesta" y además que "dicha concejal pone en cuestión la idoneidad de los docentes directivos. Sin embargo, nos preguntamos hasta qué punto radica su preocupación por las condiciones edilicias de las escuelas públicas de nuestra ciudad si ese mismo jueves votó en contra de dos proyectos. Uno, que establecía que el fondo educativo se utilizara exclusivamente en infraestructura escolar. Y el otro, que exigía un relevamiento integral de las necesidades de dicha infraestructura". Finalmente, en el escrito los docentes recuerdan su exigencia para que se cumpla con la Ley de Paritaria Nacional, "que entre otras cosas, también contempla el presupuesto para abordar estas problemáticas. Los docentes queremos trabajar en escuelas donde no se ponga en riesgo nuestra vida y la de nuestros alumnos. Los docentes queremos trabajar en escuelas donde podamos llevar adelante nuestra labor en las mejores condiciones para nosotros y nuestros alumnos. Al mismo tiempo, rechazamos que la Educación sea variable de ajuste. No queremos ni un docente más, muerto por la desidia del Estado", concluye la carta.

“CLARAMENTE LOS DIRECTIVOS PRESTARON ATENCIÓN A COSAS QUE ANTES NO PRESTABAN ATENCIÓN". ESA FRASE HABRÍA MANIFESTADO CAZENAVE EN LA ÚLTIMA SESION DEL HCD Y GENERÓ LA RESPUESTA DOCENTE.



SUTEBA Campana ´le pegó´ a Cazenave

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: