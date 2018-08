OCHO AÑOS SIN RESPUESTA: la Justicia sobreseyó por quinta vez al ex novio de la joven Marianela Rago Zapata, brutalmente asesinada.- FUERTE CAÍDA: La actividad económica se derrumbó 6,7% en junio en forma interanual.- INTENDENTES, A ESFORZARSE: tras la eliminación del Fondo Federal Solidario el presidente Macri indicó que "también los intendentes tienen que hacer un esfuerzo".- CONFLICTO EN AFIP: El gremio realizó una presentación judicial por el "recorte de los salarios".- FUERTE CAÍDA La actividad económica se derrumbó 6,7% en junio en forma interanual, lo que representa la mayor contracción en la era Macri, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mal resultado del sexto mes del año hizo que la actividad pasara a signo negativo de 0,6% en el año. Con el magro resultado, el nivel de actividad acumuló su tercera baja consecutiva, confirmando el escenario recesivo de la economía argentina. Resta un mes más para ingresar oficialmente en recesión ya que se pues se formaliza tras dos bimestres negativos. Se trata de la caída más brusca desde julio de 2009, afectada principalmente por las pronunciadas bajas en la agroganadería, la industria y el comercio, informó este jueves el organismo. INTENDENTES, A ESFORZARSE El presidente Mauricio Macri defendió este jueves la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS) al afirmar que "también los intendentes tienen que hacer un esfuerzo", a la vez que recordó que el denominado "Fondo Sojero" fue una decisión de su antecesora, Cristina Kirchner "en el medio del conflicto con el campo". "También los intendentes tienen que hacer un esfuerzo porque este Fondo proviene de una decisión de la Nación, que la tomó la ex presidenta en el medio del conflicto con el campo para tratar de asociar a los intendentes en el no bajar las retenciones, que es algo que estamos llevando a cabo en este Gobierno, en que le sacamos las retenciones al trigo, al maíz, a los cítricos, a todas las exportaciones argentinas, salvo la soja, que viene bajando una escalerita", sostuvo el mandatario. En diálogo con LT 23 del distrito santafesino de San Genaro, el jefe de Estado aseguró que "todos los recortes duelen", aunque justificó que actualmente "hay un Estado que gasta 500 mil millones de pesos más de lo que tiene". Respecto de la decisión de eliminar el FFS, subrayó que para el Gobierno "un eje es exportar y no se puede castigar a aquellos que lo hacen". CONFLICTO EN AFIP El gremio que representa a más de 16.000 empleados de la AFIP realizó una presentación judicial para que se dicte la "inconstitucionalidad" de una medida oficial por la que se "recortan los salarios" del plantel. La Asociación de Empleados Fiscales e Ingreso Públicos (AEFIP) efectuó una presentación en el fuero laboral, solicitando la inconstitucionalidad de la Disposición 204/2018 y de otras medidas dictadas "en forma unilateral y arbitraria" afectando el salario de los trabajadores. La AEFIP confirmó que este jueves se llevaba a cabo una reunión de Mesa Directiva Nacional para determinar la continuación del plan de lucha "desarrollando todas las medidas gremiales y legales en defensa de nuestros derechos". OCHO AÑOS SIN RESPUESTA Ocho años después del brutal asesinato de la estudiante de Periodismo Marianela Rago Zapata, la Justicia sobreseyó por quinta vez al ex novio de la joven, Facundo Amador, principal sospechoso del crimen. Marianela fue degollada y recibió 23 puñaladas en su departamento de Tucumán 2020, en el barrio porteño de Balvanera, el 28 de junio de 2010. La chica tenía 19 años y había venido desde Tierra del Fuego a estudiar a Buenos Aires. En el lugar se encontraron un jean con una mancha de sangre y una lata con una huella digital: sin embargo, tras su cotejo con Amador y un gran número de amigos y conocidos de la víctima, nunca se pudo cotejar con éxito esas evidencias.



Breves: Noticias de Actualidad

