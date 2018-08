Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 24/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 24/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







TC; ORTELLI PENALIZADO: 20 segundos de recargo en los 1.000 kilómetros de Buenos Aires del Turismo Carretera, por derrame de combustible en boxes.- BLANDI SIGUE EN RACHA: El campanense marcó dos goles en la victoria 3-1 de San Lorenzo sobre Nacional de Uruguay.- SUPERLIGA; FECHA 3: se pondrá en marcha con cuatro encuentros.- AFUERA LANÚS: Atlético Rafaela venció 2-1 a Lanús por los 16vos de Final de la Copa Argentina.- SE SORTEÓ EL US OPEN: se sortearon los cuadros principales del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año del circuito mundial de tenis.- SIN ARGENTINOS: el ATP 250 de Winston Salem se quedó sin tenistas argentinos, Leonardo Mayer y Horacio Zeballos fueron eliminados.- BLANDI SIGUE EN RACHA El campanense Nicolás Blandi marcó dos goles en la victoria 3-1 de San Lorenzo sobre Nacional de Uruguay por el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. En el encuentro disputado en el Nuevo Gasómetro, el delantero de nuestra ciudad convirtió el 2-0 con un derechazo al primer palo y el 3-1 desde el punto penal con una certera ejecución. De eta manera, el capitán del Ciclón llegó a cinco tantos en el semestre, dado que acumula dos en la Superliga y tres en Copa Sudamericana. SUPERLIGA: FECHA 3 Esta noche se pondrá en marcha la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol con cuatro encuentros: a las 19 jugarán Belgrano vs Estudiantes (LP) y Patronato vs Racing Club, mientras que a partir de las 21 lo harán Atlético Tucumán vs Colón e Independiente vs Defensa y Justicia. En tanto, mañana sábado se enfrentarán: Gimnasia (LP) vs Talleres (15.30), Tigre vs San Martín de San Juan (17.45) y River Plate vs Argentinos Juniors (20.00). En tanto, el domingo se medirán: Vélez Sarsfield vs Banfield (11.00), Lanús vs Aldosivi (15.30), Rosario Central vs San Martín de Tucumán (17.45) y Huracán vs Boca Juniors (20.00). La jornada se cerrará el lunes con Godoy Cruz vs Newells (19.00) y Unión vs San Lorenzo (21.00). AFUERA LANÚS En cancha de Sarmiento de Junín y con dos goles de Mauro Albertengo, Atlético Rafaela venció 2-1 a Lanús por los 16vos de Final de la Copa Argentina y avanzó a la próxima ronda, donde espera por el vencedor del cruce entre Unión de Santa Fe y Sarmiento de Resistencia. SE SORTEÓ EL US OPEN Ayer se sortearon los cuadros principales del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año del circuito mundial de tenis. En primera ronda, el tandilense Juan Martín Del Potro (Nº 3 del ranking) se enfrentará con un jugador surgido de la clasificación, al igual que el bahiense Guido Pella. En tanto, Diego "Peque" Schwartzman se enfrentará con su compatriota Federico Delbonis; Leonardo Mayer debutará ante el serbio Laslo Djere; y Guido Andreozzi chocará con el estadounidense Jack Sock. En la qualy hay dos argentinos en la instancia final: Carlos Berlocq (le ganó a los españoles Daniel Gimeno Traver y Enrique López Pérez en las primeras rondas), Marco Trungellitti (superó ayer al ruso Evgeny Karlovskiy) y Facundo Bagnis (venció a Juan Ignacio Londero y al estadounidense Sebastian Korda). En el último turno de la clasificación se jugarán su pase al cuadro principal. SIN ARGENTINOS Con la derrota de Guido Andreozzi ante el ruso Daniil Medvedev por 7-5 y 6-1 en los Octavos de Final, el ATP 250 de Winston Salem se quedó sin tenistas argentinos dado que Leonardo Mayer y Horacio Zeballos habían sido eliminados en segunda ronda. TC: ORTELLI PENALIZADO El martes por la noche se conoció que Guillermo Ortelli fue penalizado con 20 segundos de recargo en los 1.000 kilómetros de Buenos Aires del Turismo Carretera (por derrame de combustible en boxes), por lo que cayó al octavo lugar del clasificador final. Igualmente, no perdió puestos en el campeonato de pilotos: se mantiene cuarto y está adentro de la Copa de Oro. En tanto, el Chevrolet de Camilo Echevarría (que tuvo al Intendente Sebastián Abella de invitado) también recibió 10 segundos de recargo.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: