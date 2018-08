La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/ago/2018 Consejos para que los adultos mayores puedan cuidarse del frío







El frío, el viento y la humedad contribuyen a resecar la piel. Durante esta época se acentúan los eccemas y las grietas en las zonas expuestas como la cara y las manos. El uso de cremas hidratantes y beber líquido frecuentemente resulta de utilidad para contrarrestar estos efectos. También se recomienda minimizar el impacto de las bajas temperaturas con guantes y prendas adecuadas. La ropa para el invierno debe ser cómoda. No está mal ponerse varias capas y, sobre todo, proteger las zonas por donde se pierde mucho calor como la cabeza (gorro que tape las orejas) al salir a la intemperie. Hay pacientes sensibles al polen de árboles, que provocan los síntomas habituales de rinitis alérgica primaveral durante el período de bajas temperaturas. El tratamiento consiste en evitar el contacto con estas plantas y, eventualmente, utilizar fármacos que pueden reducir el malestar. Si el adulto mayor vive en áreas de frío extremo, debe considerar que la nieve y el hielo pueden constituir un riesgo de caídas y potenciales fracturas, por lo que se recomienda salir acompañado de ser posible –más aún en casos de personas con problemas de inestabilidad o si el piso está mojado- y prestar especial atención al uso de calzado adecuado. Con el invierno, muchos ancianos que durante la mayor parte del año llevan una vida normal, tienden a aislarse. Este encierro puede precipitar un episodio depresivo, por lo cual la recomendación es que cuando un familiar vea a su ser querido con fatiga creciente, desánimo, irritabilidad o somnolencia excesiva, consulte a su médico, quien deberá considerar, entre otras, la posibilidad de una depresión. La dieta es muy importante ya que es la principal fuente de energía que, además, nos aporta calor. En este sentido, es importante mantener una buena alimentación que asegure un adecuado aporte calórico (a través de la ingesta de carbohidratos y lípidos), sin olvidar los alimentos con alto contenido proteico. Aunque durante las estaciones de clima frío la sensación de sed es menor, es importante beber agua en cantidades adecuadas (2 litros al día) y evitar el consumo de alcohol ya que por ser un vasodilatador, acentúa la pérdida de calor. En el hogar, debe asegurarse un valor adecuado de temperatura (de 18 a 21º C), utilizando preferentemente estufas eléctricas o de gas. Hay que evitar la exposición por tiempo prolongado al humo de braseros o estufas de kerosene y tener cuidado con los niveles de monóxido de carbono al encenderlas. Ventile adecuadamente las habitaciones. Para evitar la transmisión de infecciones respiratorias es conveniente taparse la boca al toser o estornudar, eliminar los pañuelos descartables luego de usarlos una vez, lavarse las manos con frecuencia y no visitar enfermos con infecciones respiratorias (gripe, broncopatías, neumonías, etc.). Por último, es necesario tener presente que la mayor parte de las infecciones respiratorias son causadas por virus no susceptibles al tratamiento con antibióticos, de modo que el uso indiscriminado de estos medicamentos es contraproducente y solo deben emplearse bajo prescripción médica. Por: Dr. Moisés Schapira (MN 72 224), Director Médico de Hirsch, Centro de Excelencia para Adultos Mayores y Rehabilitación. Para más información, ingresar a www.hirsch.org.ar



Consejos para que los adultos mayores puedan cuidarse del frío

