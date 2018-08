Avanza la pavimentación de calles en el barrio Héroes de Malvinas

El intendente supervisó los trabajos sobre la calle De Marco y habló con los vecinos. "Estamos haciendo las obras que no se hicieron por la corrupción kirchnerista", dijo el Presidente del HCD, Sergio Roses. El intendente Sebastián Abella visitó esta semana el barrio Héroes de Malvinas donde el Municipio lleva adelante la primera parte de la pavimentación con hormigón de distintas calles de la zona. Acompañado por el secretario de Planeamiento, Sergio Agostinelli, y la concejal de Cambiemos Romina Buzzini, puntualmente el jefe comunal constató el avance de los trabajos sobre la calle De Marco y dialogó con vecinos que le agradecieron por cumplir una promesa por la que esperaron 18 años. "Estamos felices de concretar esta obra que fue muy esperada por los vecinos y que les permitirá vivir un verano diferente", aseguró Abella ante los medios de comunicación. El Intendente destacó también que la obra "mejorará la calidad de vida de los vecinos" a la vez que expresó su ansiedad por ver terminada la primera etapa del pavimento que alcanzará al menos 20 cuadras del barrio. Luego se continuará con la segunda y tercera etapa "para terminar definitivamente con las calles de tierra en el barrio", dijo. Hacia el final, el jefe comunal detalló que los trabajos se financian con fondos de la Tasa Vial y del Tesoro Municipal. Agostinelli, por su parte, señaló que el Municipio decidió concretar la obra de pavimento con hormigón "porque es un área que está en plena construcción y crecimiento y tiene mayor durabilidad". Y concluyó: "A este barrio le faltaba el pavimento y después de varias promesas, por decisión del Intendente, lo estamos realizando".

LOS TRABAJOS YA AVANZARON POR DE MARCO.

EL INTENDENTE Y EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO RECORRIERON LA OBRA. "ESTAMOS HACIENDO LAS OBRAS QUE NO SE HICIERON POR LA CORRUPCIÓN KIRCHNERISTA" Así lo expresó Sergio Roses durante su visita al barrio Héroes de Malvinas. Luego de la gran manifestación que hubo el pasado martes en el Congreso pidiendo el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, aseveró que en Campana se están "haciendo las obras de infraestructura que no se hicieron por la corrupción kirchnerista". Además, el legislador de Cambiemos ponderó: "Estoy feliz de ver como los ciudadanos en todo el país nos movilizamos para decir basta de corrupción y sí a la ley de extinción de dominio, que va a permitir recuperar parte del dinero que se robaron en 12 años de gobierno". Entre los cientos de miles de argentinos se encontraba Celina, una vecina de Campana que fue al Congreso a reclamar el asfalto en el barrio Héroes de Malvinas con una pancarta que contenía el siguiente mensaje: "18 años esperando el asfalto". "Ella es el mejor ejemplo de lo que nos quita la corrupción. La bronca y la decepción en el tema es mucha. Hay pedidos desesperados para que se devuelva la plata", enfatizó Roses. "Después escuchar promesas durante muchos años de parte del gobierno anterior, hoy el intendente Sebastián Abella está cumpliendo con esa obra tan esperada por todos los vecinos del barrio". El jefe comunal puso en marcha días atrás esta importante obra que consta de tres etapas. En la primera, está programada la pavimentación de 12 cuadras de Vigalondo a Negrete y de Demarco a Sierra. "De esta manera, tanto el Gobierno nacional como local continúan encarando obras de manera transparente con la finalidad de beneficiar y elevar la calidad de vida de todos los vecinos", concluyó el Presidente del Concejo Deliberante.

CELINA, VECINA DE CAMPANA, RECLAMÓ EN EL CONGRESO POR ESTAS OBRAS DURANTE LA MOVILIZACIÓN QUE SE REALIZÓ PARA PEDIR EL DESAFUERO DE CRISTINA KIRCHNER. #Ahora trabajando en el pavimento de calles del barrio Héroes de Malvinas pic.twitter.com/1M4dnCHfag — MunicipalidadCampana (@campanagov) 18 de agosto de 2018 #Ahora recorriendo con el intendente @SebaAbella la obra de pavimento que comenzó en el barrio Malvinas 1 pic.twitter.com/gFqkKnFsbO — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 22 de agosto de 2018

Avanza la pavimentación de calles en el barrio Héroes de Malvinas

