Se vetaría la creación del Defensor del Pueblo

Fuentes municipales confirmaron la decisión del Ejecutivo. Romina Carrizo aseveró que el intendente tiene "intereses y compromisos" para que el rol no sea instaurado en Campana. Por su parte, Marco Colella sostuvo que Abella "no quiere que lo controlen". Bloques opositores salieron a cuestionar el veto del intendente Sebastián Abella a la ordenanza que creaba la Defensoría del Pueblo en la ciudad, aprobada hace poco más de un mes por el Concejo Deliberante. Si bien el veto no fue remitido aun al HCD, desde la gestión municipal le confirmaron a La Auténtica Defensa el rechazo del jefe comunal a la iniciativa, despachada de la comisión de Legislación a través de una moción de preferencia presentada por la oposición y que se intentó, de manera infructuosa, ser consensuada con Cambiemos. Días atrás, la concejal Romina Carrizo (PJ-Unidad Ciudadana) se refirió al veto. "El intendente Abella le da de nuevo la espalda a los campanenses porque el defensor en términos de la problemática actual podría informar y controlar la liquidación de las facturas impagables de acuerdo a las resoluciones de los entes reguladores, controlar y reclamar por el modo en que se brindan los servicios públicos municipales, ser parte interesada en procesos como el que hoy clausura el predio de Cóncaro y todo daño ambiental, pedir informes y hacer relanzamiento de precios, asesorar en conjunto con el Colegio de Abogados a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y, una de las funciones más importantes, velar por la transparencia de la gestión pública", explicó. Carrizo sostuvo que la puesta en funcionamiento del Defensor del Pueblo "no afectaba al presupuesto municipal" ya que debía estar operativo en 2019, por lo que "podría habérsele asignado una partida en el proyecto de presupuesto" del año próximo. Y disparó: "Claramente el intendente tiene intereses y compromisos para que esta institución no funcione en Campana’’. En esa línea se expresó el concejal del Frente Renovador Marco Colella, quien aseguró que Abella "no respeta la división de poderes" y "termina vetando lo que no le gusta de una forma caprichosa" cuando hay "cuestiones que van a más allá de lo ideológico". En ese sentido, señaló que la misión del Defensor del Pueblo era preservar a los vecinos que vean "vulnerados sus derechos por distintos sectores del Estado". "El Estado hoy es él, y no quiere que lo controlen. Quiere seguir siendo discrecional y que no haya nadie que pueda ponerle un freno", criticó. También le apuntó a Carlos Cazador, concejal oficialista que viene impulsando desde hace tiempo el Defensor del Pueblo de Campana. "Lo de Cazador es inentendible. Usó la bandera del Defensor del Pueblo por siete u ocho años y ahora no lo quiso votar. No tiene coherencia", afirmó el edil.



Marco Colella sostuvo que el Intendente "no quiere que lo controlen". "EL PRIMER DEFENSOR DEL PUEBLO ES EL INTENDENTE" Ni bien fue aprobada la creación del Defensor del Pueblo, el intendente había adelantado su intención de cancelarla. "Realmente no sé cómo quedó el proyecto de la oposición. Quiero aclarar que no se votó el proyecto del Ejecutivo sino el de la oposición. Obviamente que este proyecto no tiene partida presupuestaria y cualquier proyecto del legislativo que sea ordenanza y lleve recursos económicos que no están estipulados, es muy difícil ejecutarlo", explicaba Abella en ronda de prensa. "Entonces, vamos a evaluar todas las posibilidades, pero también quiero decir que el primer defensor del pueblo es el intendente. Los vecinos eligen durante 4 años a un intendente para que los represente, para que los cuide, para que los acompañe y para que sea la primera persona que los va a defender", aseguró. Abella se mostró en contra hasta de la denominación de la figura. "Así como suena, `Defensor del Pueblo´… ¿De quién nos va a defender? ¿Del intendente? No, el intendente es la persona que el vecino eligió para que los represente y los acompañe en cualquier reclamo que tengan", reflexionó. Por aquel entonces el jefe comunal no quería adelantar el veto. "Es una evaluación que tengo que hacer", expresaba. Pero les mandaba un mensaje irónico a los ediles: "Más allá de eso, que los concejales se queden tranquilos que todos los días este intendente se levanta para defender a los vecinos".

Se vetaría la creación del Defensor del Pueblo

