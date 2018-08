"El primer defensor del pueblo es el intendente", aseguró Abella

NOTICIA RELACIONADA: Se vetaría la creación del Defensor del Pueblo Ni bien fue aprobada la creación del Defensor del Pueblo, el intendente había adelantado su intención de cancelarla. "Realmente no sé cómo quedó el proyecto de la oposición. Quiero aclarar que no se votó el proyecto del Ejecutivo sino el de la oposición. Obviamente que este proyecto no tiene partida presupuestaria y cualquier proyecto del legislativo que sea ordenanza y lleve recursos económicos que no están estipulados, es muy difícil ejecutarlo", explicaba Abella en ronda de prensa. "Entonces, vamos a evaluar todas las posibilidades, pero también quiero decir que el primer defensor del pueblo es el intendente. Los vecinos eligen durante 4 años a un intendente para que los represente, para que los cuide, para que los acompañe y para que sea la primera persona que los va a defender", aseguró. Abella se mostró en contra hasta de la denominación de la figura. "Así como suena, `Defensor del Pueblo´… ¿De quién nos va a defender? ¿Del intendente? No, el intendente es la persona que el vecino eligió para que los represente y los acompañe en cualquier reclamo que tengan", reflexionó. Por aquel entonces el jefe comunal no quería adelantar el veto. "Es una evaluación que tengo que hacer", expresaba. Pero les mandaba un mensaje irónico a los ediles: "Más allá de eso, que los concejales se queden tranquilo que todos los días este intendente se levanta para defender a los vecinos".

El Intendente durante el clásico timbreo de los sábados. Foto: Twitter @SebaAbella.



