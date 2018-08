LOS PROMEDIOS

VILLA DÁLMINE DEBERÁ PRESTARLE MUCHA ATENCIÓN A ESTA TABLA. EL ÚLTIMO DE ESTOS 14 EQUIPOS DESCENDERÁ A PRIMERA B METROPOLITANA. LESMAN, EL ÚLTIMO REFUERZO El delantero Germán Lesman Germán Lesman, de 27 años, llegó a un acuerdo con la dirigencia de Villa Dálmine y se convertirá en refuerzo del Violeta, a préstamo de Huracán, aunque en la temporada pasada la dividió entre Instituto de Córdoba y Brown de Adrogué. Conocido como "el Rooney del Ascenso" por su parecido con el delantero inglés, su trayectoria incluye pasos por Colón, Tiro Federal de Rosario, Independiente de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y All Boys, club en el que hizo una gran campaña (17 goles en 21 partidos) en el año 2016.

LESMAN Desde las 15.30 horas recibirá a Instituto en su debut en la temporada 2018/19. Finalmente, Felipe De la Riva apostaría por un mediocampo más ofensivo que el de los amistosos e ingresarían Martín Comachi e Ijiel Protti como delanteros titulares. Esta tarde frente a Instituto como local, Villa Dálmine comenzará su quinto campeonato consecutivo en la Primera B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Y lo hará con el mismo objetivo de los anteriores: sumar para afianzarse en la divisional. Después, si la cosecha es positiva y garantiza la permanencia, tratar de meterse en la pelea por el sueño mayor, tal como ocurrió la campaña pasada. Y en el arranque hay similitudes con ese último campeonato, porque aunque sólo haya dos descensos (uno para la zona metropolitana y otro para el interior), el Violeta arranca muy complicado. De hecho, comienza con el peor registro entre aquellos equipos que ya cuentan con promedio. Así, por debajo suyo en esa tabla sólo aparecen los ascendidos de la Primera B Metropolitan (Platense y Defensores de Belgrano) y dos de los descendidos de la Superliga (Arsenal y Temperley). Por eso, sumar puntos importantes rápidamente será fundamental para este equipo que Felipe De la Riva reconstruyó casi en su totalidad. Es que la gran campaña de la temporada anterior generó un éxodo de futbolistas tentados por ofertas superiores y, de esa manera, apenas cinco de los 18 convocados para esta tarde continúan respecto al campeonato pasado. Con el arribo del delantero Germán Lesman (ver aparte), Villa Dálmine incorporó 17 caras nuevas y el entrenador todavía trabaja buscando acoplar a los últimos refuerzos, especialmente a aquellos que son alternativas de mitad de cancha hacia adelante. De hecho, cuando parecía que la formación titular Violeta no iba a presentar sorpresas, De la Riva sorprendió en los trabajos de pelota parada con modificaciones en el 11 inicial, apostando especialmente por un mediocampo más vertical y ofensivo. Es que saldría Renzo Spinaci y a su lugar se movería Emanuel Molina, para que por los costados se muevan Federico Jourdan (titular en esa función desde el inicio de la pretemporada) y Mariano Miño, quien inicialmente había sido probado como segunda punta por el entrenador. En tanto, en la dupla de ataque no aparecería Marcelo Estigarribia y estaría conformada por Martín Comachi e Ijiel Protti, quienes fueron compañeros en ofensiva en el segundo partido que Villa Dálmine disputó el pasado sábado en Carlos Casares frente a Agropecuario. Así, la formación de Villa Dálmine para el debut será con Juan Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Federico Jourdan; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. En tanto, la nómina de convocados se completa con el arquero Juan Pablo Lungarzo; los volantes Renzo Spinaci, Federico Recalde, Lucas Cuevas y David Gallardo; y los delanteros Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia (Cristian "Jopito" Álvarez todavía no fue habilitado). Por su parte, Instituto llegará a Campana con ilusiones renovadas, buscando ser partícipe de la lucha por el ascenso directo a partir de incorporaciones como las de Pablo Vegetti y Emiliano Ellacopulos. Para visitar al Violeta, su entrenador Darío Franco presentaría de arranque a: Fabricio Henricot; Santiago Moyano, Facundo Agüero, Víctor López, Franco Canever; Facundo Affranchino, Sebatián Navarro, Javier Mendoza; Leandro Vella, Pablo Vegetti y Emiliano Ellacopulos. La delegación de La Gloria se completa con Leandro De Bórtoli, Emiliano Endrizzi, Franco Flores, Ignacio Antonio, Malcom Braida, Mateo Klimowicz, Rodrigo Garro y Mateo Bajamich (uno de ellos quedará fuera del banco de suplentes). El partido comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini (televisa TyC Sports Play) y tendrá el arbitraje de Héctor Paletta.

NACIONAL B 2018/19 - FECHA 1 PROGRAMACIÓN - SÁBADO 13.10 horas: Nueva Chicago vs Ferro (TV) / Bruno Bocca 15.30 horas: Arsenal vs Gimnasia (J) / Julio Barraza 15.30 horas: Villa Dálmine vs Instituto / Héctor Paletta 15.30 horas: Los Andes vs Indep. Rivadavia / Ramiro López 16.00 horas: Agropecuario vs Santamarina / Sebastián Mastrángelo - DOMINGO 15.05 horas: Platense vs Mitre (SdE) / (TV) / Pedro Argañaraz 15.30 horas: Olimpo (BB) vs Sarmiento (J) / Pablo Dóvalo 15.30 horas: Guillermo Brown (PM) vs Brown (A) / Gastón Suárez 16.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Dep. Morón / Gerardo Méndez 16.30 horas: Gimnasia (M) vs Temperley / Luis Lobo Medina - LUNES 20.00 horas: Atl. Rafaela vs Quilmes (TV) / Emanuel Ejarque 21.05 horas: Almagro vs Chacarita (TV) / Hernán Mastrángelo LIBRE: Defensores de Belgrano EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 13. En 12 partidos, se registraron 2 triunfos Violetas, 4 empates y 6 victorias para La Gloria. Villa Dálmine marcó 9 goles, en tanto que Instituto convirtió 16. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 6 veces: Villa Dálmine ganó 2 partidos (5 goles); e Instituto triunfó 3 veces (8 goles). Empataron 1 juego COMO LOCAL INSTITUTO. Jugaron 6 veces: 3 victorias del equipo de la Docta (8 goles) y 3 empates entre ambos conjuntos. Villa Dálmine no ganó en Córdoba (4 goles). EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. Fue el domingo 23 de noviembre de 2017, por la 29ª fecha de la B Nacional 2016/17 en Campana: VILLA DALMINE 1 - INSTITUTO 3. Goles de Esteban Orfano y Guido Mainero (2) para la visita y de Juan Manuel Mazzochi para el Violeta. Arbitraje de Diego Ceballos. EL ULTIMO ENCUENTRO. Fue el viernes 2 de febrero de 2018 por la 13ª fecha de la B Nacional 2017/18, en Córdoba: INSTITUTO 1 - VILLA DALMINE 1. Ramiro López abrió la cuenta para el de Campana, mientras que Ezequiel Bonacorso igualó para La Gloria. APOSTILLAS. Tres partidos sin ganar suma Villa Dálmine ante Instituto, con dos empates y una derrota. La última victoria Violeta fue el domingo 24 de abril de 2016, por la 13ª fecha del Torneo de Transición de la B Naciona: 2 a 1 con goles de Francisco Fydriszewski (2) en el complemento. Gustavo Gotti había adelantado a Instituto en la primera parte. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (9): Francisco David Fydriszewski (2), Oscar Ernesto Barrios (1), Adolfo Mario Buonamicci (1), Matías Nouet (1), Gabriel Alejandro Sanabria (1), Lucas Gabriel Favalli (1), Juan Manuel Mazzocchi (1) y Ramiro López (1). GOLEADORES DE INSTITUTO (16): Mario Luis Baralle (2), Rubén Omar Morelli (2), Guido Mainero (2), Marcelo Díaz (1), Alberto Jesús Galucci (1), Mario Luis Ghirardo (1), Gabriel Ángel Chiaverano (1), Sergio Dino Bonfigli (1), José Pablo Soda (1), Gustavo Gotti (1), Pablo Daniel Magnín (1), Esteban Gabriel Orfano (1) y Ezequiel Bonacorso (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO. Fue el domingo 24 de abril de 2016, por la 13ª fecha del Torneo de Transición de la B Nacional: VILLA DALMINE 2 - INSTITUTO 1 VILLA DALMINE (2): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Juan Alsina, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Federico Recalde, Hugo Brizuela; Mauricio Alonso y Francisco Fydriszewski. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Lautaro Fórmica, Fabrizio Palma, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Wilson Albarracín y Ezequiel Cérica. INSTITUTO (1): Lucas Hoyos; Diego Di Pietro, Facundo Agüero, Sergio Rodríguez Budes, Emiliano Endrizzi; Christian Bernardi, Gastón Machín, Maximiliano Correa, Mateo García; José Soda y Gustavo Gotti. DT: Héctor Rivoira. SUPLENTES: Brian Olivera, Julián Illanes, Guido Mainero, Nahuel Quiroga, Guido Mainero, Ignacio Antonio y Leandro Vella. GOLES: PT 42m Gustavo Gotti (I). ST 11m y 21m Francisco Fydriszewski (VD). CAMBIOS: ST Cérica x Brizuela (VD); 19m Mainero x García (I); 27m Vázquez x Correa (I); 29m Fórmica x Alonso (VD); Vella x Soda (I); y 40m Núñez x Fydriszewski (VD). AMONESTADOS: Alsina, Zamponi y Cérica (VD); Hoyos y Correa (I). EXPULSADO: ST 40m Agüero (I) -por doble amonestación-. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Diego Ceballos

Primera B Nacional:

Villa Dálmine pone a rodar otro sueño

