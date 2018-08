Alejo Sarna

Mientras sigue el "festival" de los bonos, se fugan capitales (en lo que va del año más de 20 mil millones de dólares) , y él F.M.I exige más y más ajuste, los jubilados, que en un %70 cobran el haber mínimo de $8600, son junto a los asalariados la variable de ajuste del insensible modelo macrista. Por estos días, distintas menciones sostienen que el costo de los bienes y servicios para este segmento de la población es de $21.000, es decir, 7 de cada 10 jubilados no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. El gobierno nacional no solo cambió las fórmulas que otorgaba los aumentos sino que con la nueva los jubilados durante el 2018 van a perder en términos reales el %9 respecto a la inflación. Advertiamos desde nuestra columna que el plan de recortes impuesto por el FMI al gobierno nacional podría incluir más castigo al bolsillo de los jubilados, el cambio de la jubilación mínima del %80 sobre los haberes mínimos, pero también la liquidación del fondo de garantía de sustentabilidad del Anses, lo que hará peligrar las jubilaciones futuras. En este contexto, en donde además sectores de Cambiemos van a intentar volver a las Afjp, nuestros abuelos y abuelas se encuentran desprotegidos por el Gobierno ante tanta insensibilidad. Ante eso corresponde, no solo a la dirigencia política sino a la ciudadanía en su conjunto, alertar y marcar claramente lo que le está pasando a los jubilados. Para finalizar, es necesario articular políticas urgentes, también desde el Municipio, en favor de los jubilados para que puedan vivir como se merecen.

Opinión:

Cuidar a nuestros jubilados

Por Alejo Sarna

