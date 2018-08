CONFLICTO DOCENTE: La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) cuestionó la oferta salarial de la gestión de María Eugenia Vidal.- DÓLAR IMPARABLE: escaló 48 centavos, cotizando a $31,46 para la venta.- LA CAUSA DE LOS CUADERNOS: Efectivos de la Policía Federal y miembros de la AFIP registraron el domicilio de la ex presidenta en El Calafate.- DÓLAR IMPARABLE El dólar escaló ayer 48 centavos, se cotizó a $31,46 para la venta, y marcó un nuevo récord, pese a que el Banco Central realizó operaciones en el mercado de futuros para contener la suba del tipo de cambio. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa cerró este viernes a $30,42 para la punta compradora y a $31,46 para la vendedora. Y en algunas entidades financieras ofrecieron el tipo de cambio a $31,60. Durante la semana, el "billete verde" acumuló un incremento de $1,04 frente a una persistente demanda y una limitada oferta en medio de ruidos en la plaza local y ante la incertidumbre en Brasil. LA CAUSA DE LOS CUADERNOS Efectivos de la Policía Federal y miembros de la AFIP registraron ayer el domicilio de la ex presidenta Cristina Kirchner en la ciudad santacruceña de El Calafate en cumplimiento con el tercer allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio. En tanto, Carlos Beraldi, el abogado de CFK, denunció a Bonadio por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" tras afirmar que no se le permitió presenciar el allanamiento a uno de los domicilios de la senadora. Por su parte, Bonadio aceptó ayer como arrepentido al ex secretario de Obras Públicas José López. CONFLICTO DOCENTE La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) cuestionó la oferta salarial de la gestión de María Eugenia Vidal porque propone "una baja" de sueldos contra la inflación, mientras el Gobierno provincial calificó de "descomunal" la huelga de 72 horas anunciada por los sindicatos del sector que se desarrollará de martes a jueves de la semana próxima.



Breves: Noticias de Actualidad

