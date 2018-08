La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 25/ago/2018 El Historial:

Villa Dálmine Vs. Instituto

Por Gustavo Belsué









NOTICIA RELACIONADA: Primera B Nacional:

Villa Dálmine pone a rodar otro sueño ENCUENTRO Nº 13. En 12 partidos, se registraron 2 triunfos Violetas, 4 empates y 6 victorias para La Gloria. Villa Dálmine marcó 9 goles, en tanto que Instituto convirtió 16. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 6 veces: Villa Dálmine ganó 2 partidos (5 goles); e Instituto triunfó 3 veces (8 goles). Empataron 1 juego COMO LOCAL INSTITUTO. Jugaron 6 veces: 3 victorias del equipo de la Docta (8 goles) y 3 empates entre ambos conjuntos. Villa Dálmine no ganó en Córdoba (4 goles). EL ULTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. Fue el domingo 23 de noviembre de 2017, por la 29ª fecha de la B Nacional 2016/17 en Campana: VILLA DALMINE 1 - INSTITUTO 3. Goles de Esteban Orfano y Guido Mainero (2) para la visita y de Juan Manuel Mazzochi para el Violeta. Arbitraje de Diego Ceballos. EL ULTIMO ENCUENTRO. Fue el viernes 2 de febrero de 2018 por la 13ª fecha de la B Nacional 2017/18, en Córdoba: INSTITUTO 1 - VILLA DALMINE 1. Ramiro López abrió la cuenta para el de Campana, mientras que Ezequiel Bonacorso igualó para La Gloria. APOSTILLAS. Tres partidos sin ganar suma Villa Dálmine ante Instituto, con dos empates y una derrota. La última victoria Violeta fue el domingo 24 de abril de 2016, por la 13ª fecha del Torneo de Transición de la B Naciona: 2 a 1 con goles de Francisco Fydriszewski (2) en el complemento. Gustavo Gotti había adelantado a Instituto en la primera parte. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (9): Francisco David Fydriszewski (2), Oscar Ernesto Barrios (1), Adolfo Mario Buonamicci (1), Matías Nouet (1), Gabriel Alejandro Sanabria (1), Lucas Gabriel Favalli (1), Juan Manuel Mazzocchi (1) y Ramiro López (1). GOLEADORES DE INSTITUTO (16): Mario Luis Baralle (2), Rubén Omar Morelli (2), Guido Mainero (2), Marcelo Díaz (1), Alberto Jesús Galucci (1), Mario Luis Ghirardo (1), Gabriel Ángel Chiaverano (1), Sergio Dino Bonfigli (1), José Pablo Soda (1), Gustavo Gotti (1), Pablo Daniel Magnín (1), Esteban Gabriel Orfano (1) y Ezequiel Bonacorso (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO. Fue el domingo 24 de abril de 2016, por la 13ª fecha del Torneo de Transición de la B Nacional: VILLA DALMINE 2 - INSTITUTO 1 VILLA DALMINE (2): Carlos Kletnicki; Nicolás Álvarez, Juan Alsina, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Federico Recalde, Hugo Brizuela; Mauricio Alonso y Francisco Fydriszewski. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Lautaro Fórmica, Fabrizio Palma, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Wilson Albarracín y Ezequiel Cérica. INSTITUTO (1): Lucas Hoyos; Diego Di Pietro, Facundo Agüero, Sergio Rodríguez Budes, Emiliano Endrizzi; Christian Bernardi, Gastón Machín, Maximiliano Correa, Mateo García; José Soda y Gustavo Gotti. DT: Héctor Rivoira. SUPLENTES: Brian Olivera, Julián Illanes, Guido Mainero, Nahuel Quiroga, Guido Mainero, Ignacio Antonio y Leandro Vella. GOLES: PT 42m Gustavo Gotti (I). ST 11m y 21m Francisco Fydriszewski (VD). CAMBIOS: ST Cérica x Brizuela (VD); 19m Mainero x García (I); 27m Vázquez x Correa (I); 29m Fórmica x Alonso (VD); Vella x Soda (I); y 40m Núñez x Fydriszewski (VD). AMONESTADOS: Alsina, Zamponi y Cérica (VD); Hoyos y Correa (I). EXPULSADO: ST 40m Agüero (I) -por doble amonestación-. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Diego Ceballos



El Historial:

Villa Dálmine Vs. Instituto

Por Gustavo Belsué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: