La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 25/ago/2018 Liga Campanense:

Hoy se reanudan el Torneo Femenino y el campeonato de Quinta División







Después de una semana de parate tras el cambio de autoridades en la Comisión Directiva, se retoma la actividad futbolística este fin de semana. Mañana se disputará la fecha 10 del Torneo Oficial de Primera División. Luego de un fin de semana de parate tras la renovación de autoridades en la Comisión Directiva, la Liga Campanense de Fútbol reanudará hoy sus diferentes competencias en marcha. Así, este sábado se volverá a jugar el Torneo Femenino y también por el de Quinta División. En tanto, mañana domingo se retomará el Torneo Oficial de Primera División con los de Tercera y Cuarta. FEMENINO. Este campeonato es liderado por Juventud Unida, que suma cinco victorias en cinco presentaciones y tiene 15 puntos. Y por la séptima fecha, el puntero afrontará un compromiso importante frente a La Josefa, equipo que con 10 puntos marcha en la cuarta colocación. En tanto, escolta y tercero se enfrentarán entre sí en el duelo entre los equipos "A" y "B" de Lechuga FC (11 y 10 puntos respectivamente). Esta séptima fecha se jugará en la cancha de Otamendi FC con la siguiente programación: Lechuga "A" vs Lechuga "B" (10.00), Leones Azules vs Mega Juniors (11.10), Juventud Unida vs La Josefa (12.20) y Desamparados vs Otamendi (13.30). Las posiciones de este campeonato son actualmente las siguientes: 1) Juventud Unida, 15 puntos; 2) Lechuga "A", 11 puntos; 3) Lechuga "B", 10 puntos; 4) La Josefa, 10 puntos; 5) Otamendi FC, 9 puntos; 6) Desamparados FC, 5 puntos; 7) Leones Auzles, 4 puntos; 8) Mega Juniors, 4 puntos; 9) Defensores de La Esperanza, sin puntos. QUINTA DIVISIÓN. Hoy se disputará la octava fecha, que tendrá al líder Atlético Las Praderas (21 puntos; siete victorias en siete presentaciones) enfrentando a Mega Juniors "B" en el segundo turno de la jornada. En tanto, en el primer jugará el escolta, Mega Juniors "A" (19) frente a Leones Azules. Esta octava fecha de Quinta División se disputará hoy en cancha de El Pino con la siguiente programación: Leones Azules vs Mega Juniors "A" (10.00); Atlético Las Praderas vs Mega Juniors "B" (11.10), La Josefa vs Otamendi 12.20), Deportivo San Felipe vs Real San Jacinto (13.30) y Defensores de La Esperanza vs Desamparados FC (14.40). Las posiciones del Torneo de Quinta División son actualmente las siguientes: 1) Atlético Las Praderas, 21 puntos; 2) Mega Juniors "A", 19 puntos; 3) La Josefa, 13 puntos; 4) Defensores de La Esperanza, 11 puntos; 5) Otamendi FC, 11 puntos; 6) Lechuga FC, 10 puntos; 7) Real San Jacinto, 9 puntos; 8) Leones Azules, 7 puntos; 9) San Felipe, 7 puntos; 10) Desamparados, 7 puntos; 11) Juventud Unida, 2 puntos; 12) Mega Juniors "B", 2 puntos; 13) El Junior, sin puntos. OFICIAL 2018. La fecha 10 del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense se jugará mañana domingo y quien dispondrá de fecha libre será el líder del campeonato de Primera División, Atlético Las Campanas (25 puntos). Por eso será una muy buena oportunidad para sus perseguidores de acercarse a la cima. El escolta La Josefa (21) visitará a Lechuga (9) por la mañana; y en el mismo escenario, Defensores de La Esperanza (15) se medirá con Leones Azules (9) por la tarde. En tanto, Real San Jacinto (16) jugará por la mañana con Deportivo San Felipe (12) en cancha de Las Campanas, donde por la tarde jugarán Desamparados FC (4) vs Juventud Unida (7). Los otros dos enfrentamientos serán en Otamendi: por la mañana se enfrentarán Mega Juniors (11) vs Atlético Las Praderas (13) y por la tarde lo harán Otamendi (6) vs El Junior (3).

LAS CHICAS DE JUVENTUD UNIDA LIDERAN EL TORNEO FEMENINO CON 15 UNIDADES.



Liga Campanense:

Hoy se reanudan el Torneo Femenino y el campeonato de Quinta División

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: