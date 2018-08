Aprovechando el fin de semana largo se disputaron las primeras dos jornadas de las zonas Campeonato y Repechaje. El pasado fin de semana comenzó la segunda fase del Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped. Y aprovechando el fin de semana largo se decidió disputar las primeras dos fechas de esta segunda etapa de la denominada "Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario". Completadas ambas jornadas, tres equipos siguen con puntaje ideal en la Zona Campeonato (Inmobiliaria Gómez Ayerra, Interacero y Lavadero Mr Wash), mientras que apenas uno (Plegadoras Migueles) logró reunir los seis puntos en juego en la Zona Repechaje (tres encuentros de la primera fecha fueron suspendidos por las lluvias que cayeron el sábado). Los resultados, goleadores y posiciones de estas dos fechas en cada una de las zonas fueron los siguientes: ZONA CAMPEONATO RESULTADOS FECHA 1 -Lubricentro El Changuito 0 - La 20 0. -Interacero 3 - Paliza Táctica 1. Goles: Tomás Gatti (2) e Iñaqui Monteiro Rodríguez (ISA); Gonzalo Hernández (PAL). -La Chancleta de Neymar 1 - Shalke 04 0. Gol: Martín Bigi (LCN). -Inmobiliaria Dacunda 1 - Criscar Premium 3. Goles: Fidel Canteros (ID); Emilio Boveri, Francisco G. Albornoz y Diego Jendrulek (CRP). -Inmobiliaria Gómez Ayerra 3 - Hierros Campana 2. Goles: Augusto Colaneri (2) y Enzo Godoy (IGA); Julián Rodríguez y Enzo Montani (HIE). -Lavadero Mr. Wash/Panadería Fénix 2 - Paso a Paso 1. Goles: Nicolás González y Eduardo Cordone (LMW); Matías Ayre (PAP). -Branca FC 0 - Anden 938 0 (Suspendido a los 28m del PT). -Metalúrgica Gapsof vs Humilde Team (Suspendido). RESULTADOS FECHA 2 -Criscar Premium 2 - Interacero 3. Goles: Emilio Boveri y Fernando Canci (CRP); Juan Manuel Amestoy (2) y Tomás Gatti (ISA). -La Chancleta de Neymar 2 - Lavadero Mr. Wash 4. Goles: Uriel Brandan y Alex Curto (LCN); Nicolás González, Eduardo Cordone, Javier Guzmán y Diego Gómez (LMW). -Shalke 04 1 - La20 6. Goles: Agustín Monteleone (S04); Tadeo MacIntyre (2), Pablo Godoy, Diego Romero, Joaquín Lima y Lucas Barrios (LA20). -Humilde Team 1 - Branca FC 1. Goles: Javier González (HUT); Milton Del Valle (BFC). -Paliza Táctica 1 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 6. Goles: Matías Davico (PAL); Facundo Corbal (4), Santino Leone y Enzo Godoy (IGA). -Metalúrgica Gapsof 1 - Hierros Campana 2. Goles: Facundo Otta (MG); Julián Rodríguez y Enzo Montani (HIE). -Paso a Paso 0 - Inmobiliaria Dacunda 3. Goles: Maximiliano Márquez (2) y Martín Álvarez (ID). -Anden 938 1 - Lubricentro El Changuito 1. Goles: Nicolás Cossali (AND); Lucas Espíndola (LEC). POSICIONES: 1) Inmobiliaria Gómez Ayerra, Interacero y Lavadero Mr. Wash, 6 puntos; 4) La20, 4 puntos; 5) Criscar Premium, 3 puntos; 6) Inmobiliaria Dacunda, 3 puntos; 7) Hierros Campana, 3 puntos; 8) La Chancleta de Neymar, 3 puntos; 9) Lubricentro El Changuito, 2 puntos; 10) Anden 938, 1 punto; 11) Branca FC, 1 punto; 12) Humilde Team, 1 punto; 13) Metalúrgica Gapsof, Paso a Paso, Shalke 04 y Paliza Táctica, sin puntos. PRÓXIMA FECHA. Esta tarde se disputará la tercera fecha con los siguientes partidos: Metalúrgica Gapsof vs Paliza Táctica (14.00); Lubricentro El Chnaguito vs. Humilde Team (15.10); Branca FC vs. Hierros Campana (15.10); Lavadero Mr. Wash vs. Shalke 04 (16.20); La 20 vs. Anden 938 (17.30); Inm. Dacunda vs. La Chancleta de Neymar (17.30); Interacero vs. Paso a Paso (18.40); Inm. Gómez Ayerra vs. Criscar Premium (19.50). ZONA REPECHAJE RESULTADOS FECHA 1 -Deportivo Malbec 7 - Actis Seguros 2. Goles: Roberto García (3), Mauro Navarro (3) y Lucas Carrizo (DEM); Esteban Huarte y Jorge Bidegaín (ACS). -Carnicería Belén 1 - Inmatel 3. Goles: Diego Barrios (CAB); Alexis González (2) y Diego Pereda (INM). -Plegadoras Migueles 3 - Rossi Producciones 2. Goles: Ariel Migueles, Facundo Ponce de León y Santiago Gorosito (PLE); Nicolás Bigliardi (2) (ROP). -Mirtha La Pantera 5 - Bolskaya 0. Goles: Lucas Puca (2), Jonathan Pittari (2) y Federico Wolter (MLP). -Gallego Automotores 2 - CyL 2. Goles: Ignacio Fernández y José Antivero (GA); Cristián Sica y Nicolás Urbieta (CYL) -Amigos de Ronaldo 2 - La Unión 0 (Suspendido a los 28m del PT) -LAD 2 - OLC Combustibles 0 (Suspendido a los 28m del PT). -Rocamora FC - Saca-Chispa FC (Suspendido) RESULTADOS FECHA 2 -La Unión 1 - OLC Combustibles 3. Goles: Federico Letanu (LAU); Emanuel Zapata (2) y Santiago Peral (OLC). -Amigos de Ronaldo 1 - CYL 2. Goles: Bruno Santini (ADR); Cristián Sica (2) (CYL). -Plegadoras Migueles 2 - Inmatel 0. Goles: Carlos Blanco y Sebastián Escuredo (PLE). -Bolksaya 2 - Gallego Automotores 3. Goles: Maximiliano Alteño y Yonathan Usandizaga (BOL); César Fernández, Agustín Lucero y Jonathan Locaso (GAUC) -LAD 1 - Rocamora FC 0. Gol: Martín Raza (LAD). -Rossi Producciones 1 - Mirtha La Pantera 1. Goles: Matías Rojas (ROP); Walter Bertoli Barsotti (MLP). -Actis Seguros 1 - Saca-Chispa FC 4. Goles: Sergio Loyola (ACS); Luis Loyola (2), Daniel Godoy y Rodrigo Bernachea (SCFC). -Deportivo Malbec 1 - Carnicería Belén 9. Goles: Pablo Helse (DEM); Diego Scoccia (3), Carlos Antoniassi (2), Diego Barrios (2) y Miguel Herrera (2) (CAB). POSICIONES: 1) Plegadoras Migueles, 6 puntos; 2) Mirtha La Pantera, 4 puntos; 3) Gallego Automotores, 4 puntos; 4) CyL, 4 puntos; 5) Carnicería Belén, 3 puntos; 6) Saca-Chispa FC-, 3 puntos; 7) OLC Combustibles-, 3 puntos; 8) LAD-, 3 puntos; 9) Inmatel, 3 puntos; 10) Deportivo Malbec, 3 puntos; 11) Rossi Producciones, 1 punto; 12) Amigos de Ronaldo-, Rocamora-, La Unión-, Bolskaya y Actis Seguros, sin puntos. PRÓXIMA FECHA. Esta tarde se disputará la tercera fecha con los siguientes partidos: Saca-Chispa FC vs. LAD (14.00); Carnicería Belén vs. Actis Seguros (15.10); Plegadoras Migueles vs. Deportivo Malbec (16.20); Mirtha La Pantera vs. Inmatel FC (16.20); Gallego Automotores vs. Rossi Producciones (17.30); Amigos de Ronaldo vs. Bolskaya (18.40); OLC Combustibles vs. CYL (18.40); Rocamora FC vs. La Unión (19.50). GOLEADORES. Los máximos artilleros de este campeonato son: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 19 goles; 2) Tomás Gatti (Interacero), 18 goles; 3) Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra) y Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda), 17 goles; 5) Diego Barrios (Carnicería Belén), 16 goles; 6) Julián Rodríguez (Hierros Campana), Agustín Monteleone (Shalke 04) y Paulo Espíndola (Lub. El Changuito), 14 goles; 9) Francisco G. Albornoz (Criscar Premium) y Jonathan Schapert (Paliza Táctica), 13 goles.

INMOBILIARIA GÓMEZ AYERRA ES UNO DE LOS TRES EQUIPOS QUE GANÓ SUS PRIMEROS DOS PARTIDOS EN LA ZONA CAMPEONATO. SUPERÓ A HIERROS CAMPANA Y TAMBIÉN A PALIZA TÁCTICA.



