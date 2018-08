Por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F del Metropolitano, las dirigidas por Adrián Zottola se presentan como locales en busca de una nueva victoria.

Se jugará hoy la cuarta jornada de la Zona 2 de la Reubicación E/F del Torneo Metropolitano (organizado por la Asociación de Hockey de Buenos Aires) y las chicas del Campana Boat Club recibirán a Manuel Belgrano con el claro objetivo de ganar y seguir prendidas arriba.

Las Celestes vienen de jugar un gran partido de visitante ante San Carlos "B", al que derrotaron 2-0 con dos goles de Sofía González para recuperarse así de la primera y única derrota que sufrieron en el año, contra Regatas Avellaneda "B" el pasado sábado 11 como locales.

De esta manera, las dirigidas por Adrián Zottola acumulan 6 puntos en tres partidos disputados y se ubican en la 3ª posición por detrás de San Isidro Club "D" y Camioneros, que tienen puntaje ideal y se enfrentan hoy entre sí.

El partido del plantel superior del CBC comenzará a las 16:00. Previamente se jugarán todos los partidos de las divisiones inferiores, comenzando a las 9 con las chicas de la Escuelita y finalizando esa tira de encuentros con el de la categoría Intermedia que arrancará a las 14.30.

El resto de la cuarta fecha de la Zona 2 de la Reubicación E/F tendrá los siguientes partidos: Regatas Avellaneda "B" vs. El Retiro; GEBA "E" vs. San Carlos "B", Ferrocarril San Martín "C" vs. Universitario de La Plata "C"; Los Pinos vs. Belgrano Day School; y Camioneros vs San Isidro Club ´´D´´.