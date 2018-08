La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 25/ago/2018 Ajedrez:

Se disputó la IV Etapa de la Liga de Zona Norte









HOY, NUEVO TORNEO ESCOLAR Esta tarde, a partir de las 14 horas, la Escuela de Ajedrez "Salvador Calí" del Club Náutico Zárate que dirige el profesor Fernando Romano realizará su cuarto Torneo Escolar de Ajedrez del año. La competencia es abierta para todos los alumnos que concurren a escuelas primarias estatales o privadas de nuestra zona y se jugará por el sistema suizo a cinco rondas, sin tiempo límite de reflexión para cada partida. Las inscripciones se reciben hasta media hora antes del horario establecido para el comienzo del torneo y finalizada las cinco rondas, se realizará la ceremonia de premiación, con distinciones para los 10 primeros de cada una de las categorías. Dos campanenses terminaron en el podio de sus categorías: Mariano Shon fue 2º en Libres; y Gonzalo Salas, 3º en Sub 14. El pasado sábado se disputó en el Club Náutico Zárate la cuarta etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte, certamen que nuclea a jugadores de Campana, Escobar, Zárate, San Pedro, Ramallo, San Nicolás. San Miguel, General Las Heras y Mercedes, entre otras localidades. La competencia fue dirigida por el Árbitro Internacional Edgardo Cavagna, se jugó a cinco rondas bajo sistema suizo y contó con la participación de 68 jugadores. En cuanto a los representantes de nuestra ciudad, Mariano Shon fue 2º en Libres; Gonzalo Salas, 3º en Sub 14; Fausto Scoccia, 4º en Sub 8; Lautaro Ravelli, 8º en Sub 12; y Lucía Rossi, 9ª en Sub 14. Los resultados finales por categoría fueron los siguientes: -SUB 8: 1) Martín Souza (Escobar), 5 puntos; 2) Lucio Britos (San Pedro), 4 puntos; 3) Tiago Estrada (Escobar), 3 puntos; 4) Fausto Scoccia (Campana), 3 puntos; 5) Fausto Baso (San Nicolás), 2,5 puntos; 6) Luca Ciminari (Ramallo), 2,5 puntos; 7) Rafael Britos (San Pedro), 2 puntos; 8) Mateo Soria (Villars), 2 puntos; 9) Judith Condo (Escobar), 1 punto. -SUB 10: 1) Mateo Quinteros (Zárate), 5 puntos; 2) Tiziano Gnemi (Escobar), 4 puntos; 3) Timoteo Condo (Escobar), 3 puntos; 4) Ignacio Pietro (San Miguel), 3 puntos; 5) Bautista Farías (San Nicolás), 2,5 puntos; 6) Guadalupe Abal (Escobar), 2,5 puntos; 7) Agustín Formoso (San Pedro), 2,5 puntos; 8) Massimo Giordano (San Nicolás), 2 puntos; 9) Facundo Monzón (San Nicolás), 2 puntos; 10) Fiorella Ciminari (Ramallo), 1,5 puntos; 11) Enzo Trejo (Zárate), 1 punto. -SUB 12: 1) Agustín De la Viña (Zárate), 5 puntos; 2) Valentín Unhold (San Miguel), 4 puntos; 3) Emily Estrada (Escobar), 3 puntos; 4) Jeremy Condo (Escobar), 3 puntos; 5) Bautista Souza (Escobar), 3 puntos; 6) Loana Polo (San Miguel), 3 puntos; 7) Joel Calani (Escobar), 2 puntos; 8) Lautaro Ravelli (Campana), 2 puntos; 9) Matías Sánchez (San Pedro), 2 puntos; 10) Laureano Draque (Ramallo), 0 puntos; 11) Elías Muller (San Nicolás), 0 puntos. -SUB 14: 1) Pablo García (San Miguel), 5 puntos; 2) Julia Iuvalé (Ramallo), 4 puntos; 3) Gonzalo Salas (Campana), 4 puntos; 4) Laura Clamades (San Miguel), 3 puntos; 5) Marcos Teves (Ramallo), 3 puntos; 6) Rodrigo Videla (Ramallo), 3 puntos; 7) Lucía Rossi (Campana), 3 puntos; 8) Emilio Brescasín (Ramallo). 2 puntos; 9) Héctor Meira (Ramallo), 2 puntos; 10) Marcos Sidor (San Nicolás), 2 puntos; 11) Joaquín Gallegos (Ramallo), 1,5 piuntos; 12) Marcos Chitarroni (Ramallo), 1,5 pts; 13) Mariano Medina (Ramallo), 1 punto. -SUB 16: 1) Axel Burki (Zárate), 3 puntos; 2) Lucía García (San Miguel), 3 puntos; 3) Lautaro Corindo (Villars), 3 puntos; 4) Pablo Polo (San Miguel), 3 puntos; 5) Candela Lagar (San Nicolás), 2,5 puntos; 6) Leandro Finelli (San Nicolás), 2 puntos; 7) Kevin Ramírez (San Nicolás), 1 punto. -LIBRES: 1) Diego Domínguez (San Pedro), 5 puntos; 2) Mariano Shon (Campana), 4 puntos; 3) Santino Serrano (Escobar), 4 puntos; 4) Alexis Ruggiero (San Nicolá), 4 puntos; 5) Gonzalo Saldaño (Escobar), 4 puntos; 6) Kevin Condo (Escobar), 3 puntos; 7) Edgar Britos (San Pedro), 2,5 puntos; 8) Juan Espinoza (San Nicolás), 2,5 puntos; 9) José Estrada (Escobar), 2,5 puntos; 10) Andrés Merino (San Nicolás), 2 puntos; 11) Valentín Benítez (Ramallo), 2 puntos; 12) Manuel Marasco (Ramallo), 2 puntos; 13) Franco Auce (Ramallo), 2 puntos; 14) Agustín Gallo (Escobar) 1,5 puntos; 15) Martín Teves (Ramallo), 1 punto; 16) Thiago Lorenzo (Escobar), 1 punto; 17) Nicolás Gustavo (Escobar), 1 punto.

LA PREMIACIÓN DE LA CATEGORÍA SUB 8 EN NÁUTICO ZÁRATE.



