Breves: Polideportivas

VÓLEY; LISTA CONFIRMADA: El entrenador del Seleccionado Argentino de voley, Julio Velasco, confirmó la lista de convocados para el Mundial de Italia-Bulgaria.- JUEGAN LOS PUMAS: En su segunda presentación del Rugby Championship 2018, el Seleccionado Argentino recibirá a Sudáfrica.- US OPEN; DOS MÁS: Dos argentinos se clasificaron ayer al cuadro principal del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año.- JUEGAN LOS PUMAS En su segunda presentación del Rugby Championship 2018, el Seleccionado Argentino recibirá esta tarde a Sudáfrica en un partido que se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 16.10 (televisa ESPN). Los Pumas buscan revancha de la derrota 34-21 sufrida el pasado sábado como visitante. El head coach Mario Ledesma confirmó la alineación con: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Juan Figallo; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Bautista Ezcurra, Matías Moroni, Bautista Delguy; y Emiliano Bofelli. US OPEN: DOS MÁS Dos argentinos se clasificaron ayer al cuadro principal del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año. En la tercera ronda de la qualy, Carlos Berlocq derrotó por 7-6 (3) y 6-2 al bielorruso Uladzimir Ignatik, mientras que Facundo Bagnis venció por 6-3, 6-7 y 6-2 al belga Ruben Bemelmans. Ahora, ambos jugadores deberán afrontar duros compromisos en la primera ronda del cuadro principal: Berlocq deberá medirse con el canadiense Milos Raonic, mientras que Bagnis chocará con el francés Gael Monfils. A su vez, con el final de la clasificación, el tandilense Juan Martín Del Potro (Nº 3 del mundo) conoció que su rival en el debut del US Open (donde defiende semifinales) será el estadounidense Donald Young. En cambio, quien no pudo meterse ayer en el main draw fue el santiagueño Marcos Trungelliti, que perdió 6-7, 6-3 y 7-6 con el italiano Federico Gaio. VÓLEY: LISTA CONFIRMADA El entrenador del Seleccionado Argentino de voley, Julio Velasco, confirmó la lista de convocados para el Mundial de Italia-Bulgaria que se disputará del 10 al 30 de septiembre. Los elegidos son: Luciano De Cecco y Maximiliano Cavanna (armadores); José Luis González y Bruno Lima (opuestos); Martín Ramos, Sebastián Solé, Agustín Loser y Pablo Crer (centrales); Facundo Conte, Tomás López, Lisandro Zanotti y Cristian Poglajen (puntas); e Ignacio Fernández y Alexis González (líberos). Argentina debutará el 12 de septiembre ante Bélgica y luego jugará con República Dominicana, Italia, Eslovenia y Japón.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: