PRIMERA B METRO: comenzó a disputarse la fecha 2 de la Primera B Metropolitana con cuatro partidos.- GANÓ RACING EN PARANÁ: en el inicio de la fecha 3 de la Superliga Argentina de Fútbol Racing venció a Patronato de Paraná.- JUEGA RIVER ANTE ARGENTINOS: desde las 20 horas buscará su primer triunfo del campeonato cuando reciba la visita de Argentinos Juniors.- GANÓ RACING EN PARANÁ Anoche, en el inicio de la fecha 3 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Racing Club venció 3-0 como visitante a Patronato de Paraná con goles de Guillermo Fernández, Ricardo Centurión (de penal) y Maximiliano Cuadra. De esta manera, La Academia (que tuvo al defensor campanense Leonardo Sigali como titular) llegó a los 7 puntos y quedó momentáneamente como líder del certamen. Anoche, además, Belgrano de Córdoba superó 2-1 como local a Estudiantes de La Plata con goles de Adrián Balboa y Matías Suárez. El descuento "Pincha" llegó en tiempo agregado y fue obra de Sebastián Olivares en contra. En tanto, al cierre de esta edición, Independiente se medía con Defensa y Justicia, mientras que Atlético Tucumán (con Juan Mercier entre los suplentes) lo hacía frente a Colón. JUEGA RIVER ANTE ARGENTINOS Esta noche, desde las 20 horas, River Plate buscará su primer triunfo del campeonato cuando reciba la visita de Argentinos Juniors. Hasta el momento, el Millonario ha sumado dos empates sin goles frente a Huracán y Belgrano de Córdoba. Para enfrentar al Bicho, Marcelo Gallardo decidió que Gonzalo Martínez y Juan Fernando Quinteros acompañen a Lucas Pratto luego de las bajas por lesión de Ignacio Scocco y Rodrigo Mora. Además, hoy también juegan: Gimnasia (LP) vs Talleres (15.30) y Tigre vs San Martín de San Juan (17.45). En tanto, mañana domingo se medirán: Vélez Sarsfield vs Banfield (11.00), Lanús vs Aldosivi (15.30), Rosario Central vs San Martín de Tucumán (17.45) y Huracán vs Boca Juniors (20.00). La jornada se cerrará el lunes con Godoy Cruz vs Newells (19.00) y Unión vs San Lorenzo (21.00). PRIMERA B METRO Ayer comenzó a disputarse la fecha 2 de la Primera B Metropolitana con cuatro partidos: Defensores Unidos 0-1 Estudiantes; Tristán Suárez 0-0 Deportivo Español; Fénix 1-2 All Boys; y Talleres (RE) 0-1 Deportivo Riestra. Con estos resultados, Estudiantes y Riestra llegaron a los seis puntos y están en lo más alto de la tabla. Esta segunda fecha terminará hoy con seis partidos: Colegiales vs Flandria (11.00), J.J. Urquiza vs UAI Urquiza (11.00), Comunicaciones vs Acassuso (15.30), Almirante Brown vs Barracas Central (15.30), Sacachispas vs San Telmo (15.30) y Atlanta vs San Miguel (17,05).



Breves: Fútbol

