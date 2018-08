Hay un debate creciente sobre si la obesidad es alimentada por el estilo de vida o simplemente es consecuencia de la genética. La verdad es que los genes influyen en todos los aspectos de la fisiología humana, el desarrollo y la adaptación. Y la obesidad no es una excepción. Las personas con problemas de peso supuestamente comen mucho y son flojas. Pero hay algunos casos en que estos problemas de obesidad son el resultado de algún tipo de trastorno genético. Según muchos estudios, nuestros genes tienen un papel importante en el riesgo de convertirnos en obesos o con sobrepeso. También hay algunos genes que pueden evitar que las personas se den cuenta cuando están llenos, por lo que no saben cuándo dejar de comer. Sin embargo, las personas propensas al sobrepeso a menudo luchan para quemar grasa o para controlar su apetito, lo que hace que sea muy difícil tener éxito cuando se trata de perder esos kilos no deseados. Es improbable que los cambios genéticos expliquen la rápida propagación de la obesidad en todo el mundo. El ambiente físico, social, político y económico influye en lo mucho que comemos y en qué tan activos somos. Los cambios ambientales facilitan que las personas coman en exceso y hacen que sea más difícil para la gente tener suficiente actividad física, lo cual juega un papel clave en la obesidad. Por lo tanto, es verdad que algunas personas probablemente tengan cierta predisposición genética a la obesidad, dependiendo de su historia familiar y etnia, pero pasar de la predisposición genética a la propia obesidad por lo general requiere de algún cambio en la dieta, estilo de vida u otros factores ambientales. "Los genes pueden co-determinar quién se vuelve obeso, pero nuestro medio determina cuántos se vuelven obesos". No puedes culpar a tu madre para siempre. ¡Hazte cargo de tu propia salud! Fuente: Cambridge Weigt Plan.





Obesidad: ¿Estilo de vida o genética?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: