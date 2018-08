PAMI Campana pasó a depender de Luján

"Vamos hacer todo el esfuerzo posible para que nuestros afiliados se sientan lo menos afectados en esta transición”, aseguró Bianchi.

Lo confirmó la responsable local, Nancy Bianchi a La Auténtica Defensa. El cambio de cabecera involucra a 12 mil afiliados. Oportunidades y desafíos de la nueva gestión que inició hace dos meses. Todavía no desensilló y ya le cambiaron el mapa: desde la semana pasada, junto con Escobar, la agencia PAMI de Campana dejó de depender de San Martín para pasar a tener su cabecera en Luján. A priori, el cambio supone una compleja transición con imprevisibles resultados; tales como que un afiliado de Campana deba realizarse un estudio, por ejemplo, en Gral. Las Heras o Mercedes. Pero esa es la parte del vaso medio vacío, dentro del terreno de las especulaciones. Nancy Bianchi, quien reemplazó a Fabio Hernández en la jefatura del PAMI Campana desde el 28 de junio pasado, comenta: "Todavía no puedo decir mucho al respecto, porque todo es muy reciente. Sí es cierto que se trata de un cambio que en realidad pone las cosas en su lugar ya que PAMI Campana siempre fue incumbencia de la UGL de Luján. De hecho, Zárate, por ejemplo, lo sigue siendo. Seguramente habrá un reacomodamiento, pero también beneficios, como por ejemplo que tal vez descubramos con sorpresa que podemos hacer un estudio en Zárate para el cual antes había que viajar hasta Vicente López. De todas formas, desde Campana, vamos hacer todo el esfuerzo posible para que nuestros afiliados se sientan lo menos afectados en esta transición", dice. Lo cierto es que en el cambio de cabecera, PAMI define la suerte de unos 12 mil afiliados campanenses, quienes encontraron en la última gestión algunas respuestas diferenciadoras: Campana era la oficina con menos tiempo de espera administrativa de toda la UGL San Martín. "La gestión de Fabio Hernández (hoy Secretario de Producción, Empleo y Turismo) y el compromiso del personal de la oficina lograron que San Martín pensara en Campana para ensayar un cambio administrativo: la implementación de la mesa única de atención, que luego fue replicado en el resto de las agencias del distrito. De eso estábamos hablando la semana pasada, cuando nos cayó la noticia de Luján", dice Bianchi. LA JEFA La llegada de Nancy Bianchi a la jefatura de la agencia Campana del PAMI parece sacada del guión de una novela: hace 10 años su padre Carlos Bianchi, ponía en marcha el Centro de Jubilados "23 de diciembre", cuyo principal objetivo era enfocarse en oficiar de facilitador entre los afiliados y la burocracia del PAMI a la hora de gestionar prótesis y elementos ortopédicos, entre otras cuestiones sanitarias. "La fecha 23 de diciembre es la fecha en que falleció mi mamá, y a raíz de una serie de problemas que tuvieron con el PAMI mi papá se puso a trabajar en el tema, para dejar antes de morir en marcha la asociación", relata Bianchi. Contemporáneamente, Bianchi, empezó a militar en política y siguió vinculada a la problemática. Hasta no hace mucho, la "23 de diciembre" funcionó en la casa paterna que había quedado vacía. Nancy tuvo un particular protagonismo en las denuncias y posterior clausura de la Clínica San Camilo (ex Modelo), donde incluso llegó a funcionar un geriátrico clandestino. "Es muy interesante el desafío que me propone el destino: ahora estoy del otro lado del mostrador, y las personas con quienes discutía ahora son empleados bajo mi responsabilidad", resume; y aclara que, si bien no reniega para nada de su paso por la subdirección de Entidades de Bien Público, varias veces le dijo al Intendente Abella que aspiraba a ocupar este puesto que ejerce desde el 28 de junio. Ahora, la prioridad de Bianchi y la oficina pasará por lograr una transición de San Martín a Luján lo menos traumática posible para afiliados y prestadores. Si bien su rol gira en torno a lo administrativo, uno de sus objetivos es lograr que el afiliado de Campana no se tenga que mover de la ciudad, o a lo sumo, deba trasladarse a Zárate. "Teniendo la tecnología y el equipamiento para hacer los estudios en la ciudad, no entiendo cómo no llegamos a acuerdos que tienen que ver con lo económico. Se deben buscar mecanismos para que los prestadores de Campana ingresen al PAMI, un esfuerzo que lo tienen que hacer ambas partes. Por ejemplo yo sé que TISA, el centro de diagnóstico que está en la esquina de la Clínica Delta, presentó todos los papeles para ser prestador del PAMI y por algún motivo que desconozco eso no prosperó", señala la funcionaria. Pero Bianchi no sólo piensa en remedios, prótesis o estudios; también lo hace en términos de prevención: "un afilado ocupado y contento es un afiliado que se enferma menos", dice. Entonces, Bianchi habla de acompañar más aún desde el PAMI la labor y las actividades de los centros de jubilados, por ejemplo. O también piensa en cuestiones estratégicas tales como homologar al Hogar de Ancianos del Hospital como prestador del PAMI y eso sea la puerta de financiamiento para su futura ampliación. También pone en agenda la creación de un Hogar de Día. "Hay familias que no pueden cuidar ni acompañar a sus abuelos, y eso yo no lo cuestiono. Pero el abuelo tiene que volver a su casa a dormir y así no experimentar el desarraigo familiar", reflexiona.

PAMI Campana pasó a depender de Luján

