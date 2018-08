Por la diferencia de gol obtenida ante Instituto, Villa Dálmine quedó en lo más alto de la tabla de posiciones en el arranque de esta primera fecha. Los otros cuatro partidos que se disputaron ayer se registraron los siguientes resultados: Nueva Chicago 2–0 Ferro Carril Oeste; Los Andes 0–1 Independiente Rivadavia; Arsenal 1-1 Gimnasia (J); y Agropecuario 2-1 Santamarina.

La primera fecha continuará hoy con otros cinco cotejos: Platense vs Mitre de Santiago del Estero (15.05); Olimpo de Bahía Blanca vs Sarmiento de Junín (15.30); Guillermo Brown (PM) vs Brown de Adrogué (15.30), Central Córdoba (SdE) vs Deportivo Morón (16.00) y Gimnasia de Mendoza vs Temperley (16.30). En tanto, mañana lunes juegan: Atlético Rafaela vs Quilmes (20.00) y Almagro vs Chacarita (21.05). Libre queda Defensores de Belgrano.

Por la próxima fecha, Villa Dálmine visitará el viernes desde las 21.05 a Temperley en un partido que será transmitido por TyC Sports. Además, en esa segunda jornada también jugarán: Ferro vs Guillermo Brown; Brown (A) vs Olimpo; Sarmiento vs Atlético Rafaela; Quilmes vs Los Andes; Independiente Rivadavia vs Central Córdoba; Deportivo Morón vs Almagro; Chacarita vs Platense; Mitre vs Gimnasia (M); Instituto vs Agropecuario; Santamarina vs Arsenal; y Gimnasia (J) vs Defensores de Belgrano. Libre queda Nueva Chicago.