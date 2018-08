Hablemos acerca de las diferencias. Ante una sociedad que clama por cambios profundos, veamos cuáles de ustedes saben definir sexo biológico, género, identidad de género e identidad sexual. Para desatar el nudo que se hizo en nuestras cabezas, hablemos de sexo. Sexo biológico consiste en el aspecto físico constatable de una persona en su nacimiento, o sea, su pene, vagina, cromosomas y el sistema hormonal que a lo largo de la vida le donará características físicas . Género es una construcción social y cultural binaria, ligada muchas veces al sexo biológico. En otras palabras, es lo que la sociedad espera que seamos. Identidad de género es como cada uno vive su género, que puede corresponder o no con el sexo con el que nació. Es cómo uno siente que es, un mundo íntimo que pertenece al ámbito privado. Expresión de género es lo que mostramos al mundo, como nos vestimos, cómo nos hacemos llamar, cómo nos comportamos e interactuamos en grupo. Orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica y afectiva que sentimos por otra persona. Con los conceptos claros, no habrá confusión. La orientación sexual de cada uno puede variar a lo largo de la vida. No así, el sexo biológico y el género. La que nos otorga la libertad para que experimentemos la plenitud del ser en éste planeta son la identidad de género y su expresión. Cuánto más abiertos seamos en cuestiones de género, más interactuaremos con la diferencia, abarcaremos la vida con visiones menos estrechas , compartiremos amistades y anécdotas. Comprenderemos más de la complejidad de nosotros mismos, nos volveremos menos críticos, más sinceros y profundos. ¡ Viva la diferencia ! Gracias Evelina Senger por el material inspirador.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez. www.fabianadaversa.com

El Panóptico:

Viva la diferencia!

Por Fabiana Daversa

